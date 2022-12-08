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KOOP Spor Başkanı Talat Yalkut Basketbol Federasyonu'na ateş püskürdü...

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Federasyon ülkemizden ikinci bir Erten Gazi çıkmasını engelliyor!
KOOP Spor Başkanı Talat Yalkut Basketbol Federasyonu'na ateş püskürdü...

İşte açıklama;

Ülke basketbolundan ikinci bir Erten Gazi çıkacaksa yakın tarihte buna en yakın aday şüphesiz Demir Öztoprak’dır. Genç yaşına rağmen Türkiye U16 milli takımına kadar yükselmiş pırıl pırıl bir genç. İki sezon boyunca Koopspor altyapısında forma giyerken kazandığı başarıları ile bizleri gururlandırmış bir çocuğumuz. İkiz kardeşi Kaan Öztoprak ile birlikte ailelerinin katkılarıyla yıllardır basketbol ile yaşayan ve büyüyen gelecek vaat eden bir sporcumuz.

Türkiye takımları tarafından da beğenilip kamplara çağrılan ve oralarda maç yapan, geçtiğimiz sezon ise Güney Kıbrıs’ta Keravnos takımının aldığı altyapı şampiyonluğunda da büyük emeği olan ve hepimize gençlerimizin çalışarak neler başarabileceğini gösteren ve arkadaşlarına da örnek olan çocuklarımız.

Bu başarıları elde etmiş gençlerimiz alkış beklerken maalesef geçtiğimiz yaz oynanan U17 ligine birer suçlu gibi cezalandırılarak kendilerini adadıkları basketbolu oynama hakları ellerinden alındı. Ceza Kurulu avukatlarına karşı kendilerini savunmaları istendi.

Tek suçları basketbol oynamak olan çocuklarımızın bu olaylardan asgari seviyede etkilenmelerini sağlamak için anne babaları ile birlikte kulüp olarak çok uğraştık. Kendimizi doğru ifade edebildik ki çocuklarımızı yargılamak zorunda bırakılan kurul çocuklarımızı yargılamayı hakkaniyetli bulmadıklarını kararlarında açıkça ifade ettiler. Aynı kurul kararında Federasyonun tüzüğündeki maddelerin, 18 yaş altı sporculara uygulanamayacağını açıkça belirterek bu hususların düzenlenmesini gerektiğini Federasyona bildirmiştir.

Disiplin kurulu kararı net olarak ortadayken geçtiğimiz yaz çocuklarımızın oynamasına izin vermeyen, bu şekilde onları bir nevi cezalandıran ve bu sorun ile ilgili hiçbir adım atmayan federasyon neye veya kime hizmet ediyor? Üç yıla yakın bir süredir görevde olan ve mevcut tüzüğün sorunlu olduğunu her ortamda dile getiren federasyon tüm yetki kendisindeyken tüzük tadilatı ve sorunların çözümü için neyi bekliyor?

Federasyon yönetimine karşı olan bazı çevreler tarafından Koopspor’a ayrıcalık yapılıyor diye eleştirilen federasyon yapılan bu algı operasyonları sonucunda maalesef kulübümüzü birçok konuda mağdur etmiştir. Algı operasyonları ve baskı karşısında teslim olan federasyon kulübümüz lehine olabilecek bir karara doğru bile olsa imza atmaktan imtina ederken tüzüğünde belirtilen amaca da ters düşmektedir.

Federasyonun yaptığı tüm yanlışların yanında Demir Öztoprak için almadığı veya alamadığı bir kararı yanlış değil skandal olarak yorumluyoruz. Demir’in KKTC dahilinde basketbol oynamasına onay vermemek onun büyük bir basketbolcu olmasını engellemeyecek fakat biz Demir’i büyük liglerde izlerken tarih sizleri Demir’in oynamasını engelleyen federasyon olarak yazacak.

Bu konunun adilane bir çözüme kavuşturulana dek takipçisi olacağımızı öncelikle federasyon bilmelidir.

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