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Koop-Süt, ürünlerine zam yaptı

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Koop Yönetim Kurulu süt ve süt ürünlerine zam yaptı.
Koop-Süt, ürünlerine zam yaptı

Yönetim kurulunun aldığı bu kararla birlikte market fiyatları da zamlanacak. Pastörize süte 80-85 kuruş arası zam gelirken yoğurt fiyatlarında 80 kuruş ile 3.5 TL arasında artış gerçekleşti.

Hellim fiyatlarına yapılan 10 TL’lik zammın ardından fabrika çıkış fiyatı 27 lira olan hellimin kilo fiyatı 37 TL oldu. Koop-Süt Genel Müdürü Salih Yücesoylu da yapılan zamlara dair, “kâr etmediklerini, işletmeyi döndürmeye çalıştıklarını” belirtti.  Yücesoylu yaptığı açıklamada “belirlenen fiyatların fabrika çıkış fiyatı olduğunu, marketlerin belirleyeceği fiyatlara karışamayacaklarını” vurguladı.

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