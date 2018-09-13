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Koop-Süt vatandaşı fiyatlar konusunda bilgilendirdi

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Belirtmek isteriz ki, KOOP SÜT 60 yıldır Kıbrıs Türk Halkı’nın öz varlığıdır.
Koop-Süt vatandaşı fiyatlar konusunda bilgilendirdi

Tüm halkımızın dikkatine, Bilindiği üzere 3 Eylül 2018 tarihinde ham süt fiyatlarındaki yükseliş ve dövizdeki artış nedeniyle zam yapmanın kaçınılmaz olduğuna vurgu yaparak ürünlerimize fiyat ayarlaması yapmıştık.

Ancak son bir haftadır market satış fiyatlarında, siz değerli müşterilerimizi mağdur eden dengesizlikler olduğunu üzülerek saptamış bulunmaktayız.

Belirtmek isteriz ki, KOOP SÜT 60 yıldır Kıbrıs Türk Halkı’nın öz varlığıdır. KOOP ürün fiyatlarının açıkladığımız fiyatların çok üzerinde olduğunu tespit ettiğiniz satış noktalarını bizlere bildirmeniz, tarafımızdan gerekli müdahalenin en kısa zamanda yapılmasını sağlayacağından bu konudaki desteğiniz de bizler için son derece önemlidir.

Bu konuda göstereceğiniz hassasiyet tüm yerli üreticiler gibi bizlerin de bu kriz döneminde uğrayacağı haksız suçlamaların önüne geçecektir. Güncel KDV dahil fiyat listemiz aşağıdaki gibidir.

İlginize ve dikkatinize teşekkür ederiz.

KOOP Yağlı Süt 1 Litre
4,60 TL
KOOP Yarım Yağlı Süt 1 Litre
4,75 TL
KOOP Yağsız Süt 1 Litre
5,00 TL
KOOP Laktozsuz Süt 1 Litre
5,95 TL
KOOP Keçi Sütü 1 Litre
9,25 TL

KOOP Süt 200ml
(Yağlı Süt, Yarım Yağlı Süt)
1,10 TL
KOOP Laktozsuz Süt 200ml
1,35 TL
KOOP Aromalı Süt 200ml
(Kakaolu Süt, Çilekli Süt)
1,30 TL

KOOP Meyvesuyu 200ml
1,43 TL
KOOP %100 Meyvesuyu 200ml
1,60 TL
FROSTY Pink Greyfurt 200ml
1,27 TL

KOOP Meyvesuyu Nektarı 1 Litre
5,23 TL
(Kayısı, Portakal, Şeftali)
5,23 TL
6,33 TL
KOOP Meyvesuyu Nektarı 1 Litre
(Ananas, Kokteyl, Vişne)
6,33 TL
7,65 TL
KOOP %100 Meyvesuyu 1 Litre
TİTANİK Ayran 1 Litre
5,93 TL
TİTANİK Ayran 2 Litre
10,97 TL

KOOP Yoğurt 800gr
8,24 TL
KOOP Yoğurt 1400gr
14,18 TL
KOOP Yoğurt 3000gr
28,35 TL
KOOP Yoğurt – Light 650ml
6,67 TL
KOOP Yoğurt – Süzme 500gr
5,62 TL
KOOP Yoğurt – Süzme 1000gr
10,45 TL
KOOP Yoğurt – Süzme 2750gr
29,14 TL

KOOP Beyaz Peynir (kg)
34,13 TL
KOOP Az Tuzlu Hellim (kg)
42,00 TL
KOOP Tuzlu Hellim (kg)
38,85 TL
KOOP Taze Kaşar Peyniri 800gr
25,20 TL
KOOP Taze Kaşar Peyniri 2000gr
63,00 TL

FROSTY Pink Greyfurt 1 Litre
4,90 TL

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