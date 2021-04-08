Koop-Süt'te pozitif vaka!

Koop-Süt paketleme bölümünde bir çalışanın coronavirüs testinin pozitif çıktığı öğrenildi.
Covid-19 pozitif vakalarında artış devam ediyor.
Detay Kıbrıs - Barışcan Şekerci
Dün ortaya çıkan 88 rakamı bir çok vatandaşı rahatsız etti.
Koop-Süt’te görev yapan 1 kişinin testinin pozitif çıktığı öğrenildi. Fabrikada 20 civarında da temaslının olduğu öğrenildi.
Söz konusu personelin 35-40 tane temaslısı olması endişe yarattı.
Temaslılar karantinaya alındı.
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