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Koopbank “Destek Kart”tan çiftçi ve hayvancıya tam destek

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Koopbank “Destek Kart”tan çiftçi ve hayvancıya tam destek
Koopbank “Destek Kart”tan çiftçi ve hayvancıya tam destek

Zirai Levazim ve Binboğa Yem Fabrikalarında'da kullanabileceğiniz, sizi tanıyan bankadan sizin için Destek Kart.
Koopbank Destek Kart ile gübre, yem, tohum, akaryakıt ile zirai ilaç ve araç ihtiyaçlarınızı bugün alın 6 ay sonra sıfır faiz ile ödeyin.

Koopbank “Destek Kart”tan çiftçi ve hayvancıya tam destek

Koopbank özellikle tarım ve hayvancılık kesimindeki üreticileri desteklemek amacıyla “Destek Kart” ismindeki yeni ödeme hizmetini çiftçi ve hayvancıların kullanıma sunuyor.

Koopbank Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyesi Kemal Ataman Destek Kart’ın tanıtımı amacıyla yapmış olduğu açıklamada, Koopbank’ın misyonu gereği ana görevlerinden birinin tarım ve hayvancılığın desteklenmesi olduğuna dikkat çekerek,  bu alanda etkin ve eksiksiz bir hizmet verildiğini belirtti.  Koopbank’ın tüm çiftçi ve hayvancının yanı başında olma görevini hiç sapmadan yıllardır sürdürdüğünü ifade eden Ataman, bu amaçla yeni çıkarmış oldukları Destek Kart konusunda bilgi verdi.  Destek Kart ile tarım ve hayvancılık için tüm girdilerin ve gereksinimlerin karşılanabileceğini, bu amaç için çiftçi ve hayvancılara özel limit tahsis edileceğini belirten Ataman, anlaşmalı tedarikçilerden yapılacak gübre, yem, tohum, akaryakıt ile zirai ilaç ve araç alışverişlerinin sıfır faiz ile altı ay vadeye kadar geri ödenmesine imkân tanınacağını kaydetti.

ALTI AY VADEYE KADAR SIFIR FAİZ İLE ÖDEME

Destek Kart’a tahsis edilen limit ile çiftçi ve hayvancılara anlaşmalı işyerlerinde faizsiz dönemli alışveriş imkânı sağlanıyor.  Üretici anlaşmalı tedarikçilerden yapmış olduğu alışverişin ödemesini 6 ay sonra herhangi bir faiz ödemeden bankaya yapabiliyor. Yapılan alışveriş tutarları üzerinden “Destek Puan” ve “MilO” uçuş mili kazanma fırsatı da sunuluyor.  Destek Kart aynı zamanda banka kartı özelliği ile ada geneline yaygın Koopbank ve kooperatiflere ait Koop24 ATM’lerinde kullanılabiliyor.  Destek Kart, çiftçi ve hayvancılara herhangi bir kart veya üyelik ücreti olmadan sunuluyor.

DESTEK KART’TAN KADIN ÜRETİCİLERE VE GENÇ GİRİŞİMCİLERE ÖZEL DESTEK

Genel Müdür Ataman, kadın üreticilere ek vade ve puan avantajları sunacakları bir uygulamanın da olacağını belirterek, “kadınlar tarafından yapılacak üretime ve işletmelere özel bir farklılık yaratmak istedik, bunu da ilk olarak Destek Kart ile sunuyoruz olacağız” dedi.  Destek Kart’ın kadın üreticilere özel uygulamalarının 35 yaş altındaki hem kadın hem erkek üreticiler için de geçerli olduğunu ifade eden Ataman, ülkemizdeki tüm genç üreticilere Koopbank’ın tam destek olacağını vurguladı.

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