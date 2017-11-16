Koopbank eğitim çalışması gerçekleştirdi

Kooperatif Merkez Bankası (Koopbank) tüm çalışanlarınkatılımı ile Yakın Doğu Üniversitesi’nde eğitim semineri gerçekleştirdi.

Üçoturum şeklinde gerçekleşen seminerdeçalışanlara bankacılık ile bağlantılı birçok farklı konuda eğitim verilirken, sunumlar yapıldı ve çalışanlarbirçok alandabilgi tazeleme fırsatı buldu.

Koopbank Genel Müdürü Kemal Ataman etkinliğin başında yaptığı konuşmada Koopbank’ın ülkenin lider bankası konumunu bu yıl da koruduğunu, bankanın başta müşterileri olmak üzere halka karşı çok ciddi sorumlulukları bulunduğunu kaydetti. Ataman, Koopbank’ın ülke insanı için güven anlamı taşıdığını, bunun rastlantı olmadığını ve 58. kuruluş yılında alanlarında uzman çalışanlarıile Kuzey Kıbrıs’ın en çok şubeye sahip bankası olarak hizmet verildiğine dikkat çekti.

Ataman bankacılığın günümüzde dinamik bir yapıya kavuştuğunu, gelişime ayak uydurmanın bir zorunluluk haline geldiğini ve bunun ancak sürekli eğitim çalışmaları ile başarılabileceğini sözlerine ekledi.

GÜVENİLİRLİK VERİLERE YANSIDI

Genel Müdür Ataman, yıl içerisinde Koopbank tarafından çok geniş bir örneklem grubu ile yaptırılan “Bankacılık Eğilimleri ve Memnuniyet Araştırması”, “KKTC Halkı Koopbank Algı Ölçüm Araştırması”, “Müşteri Memnuniyet Araştırması” ve“Personel Memnuniyet Araştırması” gibi kamuoyu araştırmalarının sonuçlarını da Koopbank çalışanlar ile paylaştı. Ataman anket verileri ışığında Koopbank’ın Kuzey Kıbrıs’ın en güvenilir bankaları arasında olduğuna dikkat çekti ve özellikle halkınKoopbank’aaidiyet hissettiğini, bu bağlılığın müşteri memnuniyeti şeklinde de kendisini gösterdiğini kaydetti. Anket sonuçlarına göre hesap ve kredi kartı sahipliği alanlarında Koopbank’ın en çok tercih edilen bankalardan biri olduğuna vurgu yapan Ataman, anketten elde edilen verilerin bankanın hizmetlerini halkın beklentileri ışığında şekillendirme ve geliştirmede bankaya kılavuz olacağını belirtti.

BANKACILIKTA ETİK DEĞERLERE VURGU YAPILDI

SeminerdeKoopbank Genel Müdür Yardımcısı Öztan Güröz “Bankacılık Etik İlkeleri” hakkında bilgiler verdi. Güröz, Koopbank çalışanlarının herkesten çok müşterilere karşı sorumlu olduğunu, hizmetin ana odağında müşterilerin bulunduğunu ve bankacılık meslek etiğinin, meslek grubunu oluşturan bireylerin kendi aralarında ve toplum ile olan ilişkilerini düzenlediğini ifade etti. Güröz, kurumsal etiğin, kurum içinden ve dışından kaynaklanan sorunların çözümünde belirli kurallar getirerek kurum içi davranış kültürünü tanımladığını sözlerine ekledi ve etik İlkelerin öneminin anlaşılmasının hem banka başarısı, hem de banka personelinin kişisel başarısı açısından önemli bir unsur olduğunu kaydetti.

SUÇ GELİRLERİNİN AKLANMASINA KARŞI ALINAN TEDBİRLER İRDELENDİ

Uyum Bölümü Müdürü Özlem Alemdar Aksu ise suç gelirlerinin aklanması ve terörün finansmanı ile mücadelede Koopbank çalışanlarının yapması gerekenler hakkında bilgiler verdi. Aksu, Koopbank’ın halk ve KKTC devleti açısından çok önemli bir kurum olduğuna vurgu yaptı. Dünyada artarak önem kazanan suç gelirlerinin aklanmasına karşı tedbirler çerçevesinde Koopbank’ın da üzerine düşeni en üst seviyede yerine getirdiğini sözlerine ekledi. Uyum Bölümü Müdürü Aksu, suç gelirlerinin aklanması veya terörün finansmanı ile ilgisi olabilecek işlemlerin olumsuz etkisinin ülkemizin bankacılık sisteminin zarar görmesine kadar uzanabileceğini, bu nedenle bundan önce olduğu gibi bundan sonra da Koopbank çalışanlarının risk potansiyeli taşıyan işlemler konusunda ihtiyatlı davranması gerektiğini kaydetti.Aksu,tüm dünyada suç gelirlerinin aklanması ve terörün finansmanında bankaların kullanılmaya çalışıldığını ve Koopbank’ın bununla mücadelesinin devam edeceğini kaydetti.

BİLGİ GÜVENLİĞİ VE SOSYAL MEDYADAKİ RİSKLER ANLATILDI

Seminerde son olarakBilgi İşlem Bölümü’nden yazılım uzmanıErsin Aktekin “Bankacılık ve Bilgi Güvenliği” hakkında bir sunum yaptı. Aktekin, bilginin elektronik ortamda tutulması ile birlikte kullanımı, paylaşımı ve iletiminin bilgi güvenliği açısından kritik öneme sahip olduğunu, bilginin kurumlar ve kişiler arasındaki iletişiminin bilgi güvenliği riskini artırdığını kaydetti. Banka çalışanlarının gerek iş ortamlarında, gerekse özel yaşamlarında sosyal medyada bilgi güvenliği ile ilgili karşılaşabilecekleri risklere de dikkat çeken Aktekin uyulması gereken kuralları ve olası tehditlerin nasıl bertaraf edilebileceğini de detayları ve örnekleri ile Koopbank çalışanları ile paylaştı.