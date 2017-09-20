"Koopbank’ın gerçek sahipleri köylülerdir"

Naimoğluları ve beraberindeki heyet Koopbank Yönetim Kurulu Başkanı ve ayni zamanda Çiftçiler Birliği Başkanı olan Hüseyin Çavuş Kelle’yi ve banka yöneticilerini Koopbank Genel Merkezi’nde ziyaret etti.

Kıbrıs Türk Hayvan Üreticileri Birliği Başkanı Mustafa Naimoğluları ve beraberindeki heyet Kooperatif Merkez Bankası (Koopbank) Yönetim Kurulu Başkanı ve ayni zamanda Çiftçiler Birliği Başkanı olan Hüseyin Çavuş Kelle’yi ve banka yöneticilerini Koopbank Genel Merkezi’nde ziyaret etti.

Ziyarette konuşma yapan Naimoğluları, bankanın Yönetim Kurulu Başkanlığı görevine getirilen Kelle’ye tebriklerini iletti ve bundan sonraki süreçte Koopbank’ın çok daha ileriye taşınacağını kaydetti. Koopbank’ın sahiplerinin köylüler olduğuna söyleyen Mustafa Naimoğluları, bankanın yeni yönetimi ile başta çiftçi ve hayvancı olmak üzere köylünün yanında olunacağını düşündüklerini sözlerine ekledi.

TARİHİ BİR GÜN YAŞANIYOR

Koopbank Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Çavuş Kelle kabulde tarihi bir gün yaşandığını belirterek konuşmasına başladı. Kelle, köylünün nasırlı elleri ile kurduğu bir bankanın Yönetim Kurulu Odası’nda, Çiftçiler Birliği’nin Başkanlığını yapan bir kişinin Koopbank’ın Yönetim Kurulu Başkanı olarak, Koopbank iştiraklerinden olan Koop Süt yönetiminden, Kıbrıs Türk Hayvan Üreticileri Birliği Başkanı Mustafa Naimoğluları ile yan yana oturduğunu, bunun bir ilk olduğunu söyledi.

Kelle, Koopbank’ın tüm sektörlere destek beyan ettiğini ama bu desteğin maalesef yeterli olmadığını söyledi. 2004 yılından bu yana Hayvancılar Birliği ile Çiftçiler Birliği’nin omuz omuza verdiğini ve birçok şey başardığını ifade etti. Koopbank Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Çavuş Kelle Koopbank’ın hep köylünün yanında olduğunu, farklı modeller ve alternatifler ile bundan sonra daha aktif çalışılacağını sözlerine ekledi.

ÜRETİCİYİ DAHA FAZLA KUCAKLAYACAĞIZ

Kelle, bugüne kadar Koopbank ile ilgili birçok eleştiride bulunduklarını, bundan sonra ortaya çıkan yapıda, yeni açılımlar ve yeni bir pozisyonların ortaya çıktığını kaydetti. Koopbank Yönetim Kurulu Başkanı kimsenin bir hata yapma lüksü olmadığını belirttiği açıklamasında, “Biz Kooperatif olarak üreticiyi daha fazla kucaklayacağız. 10 aydır ben yönetim kurulu üyesi olduğum günden beridir sayın başkan Hasan Tosunoğlu ile birlikte biz yüzümüzü kırsala çevirdik ve hayvancımız ile çiftçimizi bir nebze kucakladık. Hasan Tosunoğlu’ndan aldığımız bu bayrağı, bunu artırarak köylümüzle iç içe daha ileriye doğru yol alacağız” ifadelerini kullandı.

Koopbank Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Çavuş Kelle bir şeylerin başarılmasının tek kişiyle olamayacağını, bundan sonraki dönemde hep birlikte el ele vererek daha güzel işler başarıp, bankanın daha ileriye taşınacağı kaydetti ve kendisini ziyaret eden Kıbrıs Türk Hayvan Üreticileri Birliği Başkanı Mustafa Naimoğluları ve beraberindeki heyet üyelerine teşekkür etti.

KOOPBANK’IN GERÇEK SAHİPLERİ KÖYLÜLERDİR

Ziyarette konuşan Kıbrıs Türk Hayvan Üreticileri Birliği Başkanı Mustafa Naimoğluları ise Koopbank’ın gerçek sahiplerinin köylüler olduğunu hep vurguladıklarını, bankanın sahiplerinin köylü, hayvancı, çiftçi olduğunu söyledi. Naimoğulları 4 yıl önce işe Koop Süt’ten başladıklarını, Koopbank iştiraki olan Koop Süt’te hissedar olunduğunu ve hatta yönetim kurulu başkanlığının devralındığını, sonrasında ise Koop Süt’ün ülkenin en değerli kuruluşlarından birisi haline geldiğini vurguladı. Kıbrıs Türk Hayvan Üreticileri Birliği Başkanı Mustafa Naimoğluları yine Koopbank iştiraki olan Zirai Levazım ve Binboğa Yem’de de çiftçi ve hayvancının yönetimde yer aldığını belirtti.

Naimoğluları son olarak Kıbrıs Türk Çiftçiler Birliği Başkanı Hüseyin Çavuş Kelle’nin Koopbank Yönetim Kurulu Başkanı olduğunu, Koopbank’ın böylece özüne döndüğünü ve bundan sonraki sürecin geçmişteki gibi olmayacağını sözlerine ekledi. Naimoğulları, Koopbank’ın yeni yönetimi ile birlikte daha güzel, daha aktif bir banka görmeyi arzuladığını da açıkladı.

KÖYLÜNÜN TALEBİ NETTİR

Naimoğluları, Kıbrıs Türk Hayvan Üreticileri Birliği olarak ellerinden gelen her türlü katkıyı yapacaklarını kaydetti ve hayvancı ve çiftçinin talebinin köylüye ucuz gübre, köylüye uygun kredi, köylüye yatırımları için uygun faizlerde bir açılım arzuladıklarını kaydetti. Naimoğluları “ bizim derdimiz köylünün sütünü pazarlayabilmek, köylünün arpasını almak ve onun parasını ödeyebilmek ve köylüye altyapısı için makine ekipmanlarını da uygun fiyatlara getirebilmektir” dedi.

Hüseyin Çavuş Kelle’nin Çiftçiler Birliği Başkanı olmasının etkisi ile Kelle’nin Banka yönetim kuruluna gelmesinin Koopbank’a ciddi bir ivme katacağını, ciddi açılımlar olmasını beklediklerini söyledi ve Hüseyin Çavuş Kelle’yi bu göreve gelmesinden dolayı tebrik etti.