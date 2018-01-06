  • BIST 116.638
  • Altın 158,478
  • Dolar 3,7341
  • Euro 4,4957
  • Lefkoşa 10 °C
  • Mağusa 10 °C
  • Girne 10 °C
  • Güzelyurt 7 °C
  • İskele 10 °C
  • İstanbul 9 °C
  • Ankara 2 °C
SON DAKİKADP İskele ve Karpaz’da istifa depremi!

Koopbank’ın iPhone X talihlileri telefonlarını aldı

» »
Koopbank’ın iPhone X talihlileri telefonlarını aldı
Koopbank’ın yeni yıl kampanyası çerçevesinde OptimumCard ve Koop24 kart kullanıcıları arasında yapılan çekilişte 10 kişi iPhone X sahibi oldu.

Koopbank’ın Lefkoşa’da bulunan Genel Merkezi’nde Noter İbrahim Mısırlıoğlu huzurunda gerçekleşen çekiliş ile iPhone’un en son modeli olan iPhone X kazan talihliler belirlendi. Talihliler kazandıkları telefonları Koopbank yöneticilerinden teslim aldı.

10 KİŞİYE IPHONE X

Aralık ayı boyunca OptimumCard ve Koop24 kart kullanıcıları Optimum POS Cihazlardan yaptıkları alışverişlerinin her 50 TL’lik bölümü ile bir çekiliş hakkı kazandı. Noter huzurunda gerçekleşen çekilişte şu talihliler iPhone X sahibi oldu;

  1. Tolga Uğurgil
  2. Özlem Olgaç Türker
  3. Hüseyin Başbuğ
  4. Fatma Buram
  5. Mustafa Talip
  6. Ülkü Görkan
  7. Sezan Tekin
  8. Şennur Sofular
  9. Oğuz Öztürk
  10. Tevfik Peker

KAMPANYALAR DEVAM EDECEK

Koopbank’tan yapılan açıklamada ülkenin lider bankası olan Koopbank’ın kampanyalarının artarak devam edeceği kaydedildi. Açıklamada vatandaşların farklı kampanyalar ile harcama yaparken farklı armağanlar kazanma ve MilO programı gibi uygulamalarla avantajlı seyahat fırsatları da yakalayabildiği vurgulandı.

“BANA UĞUR GETİRECEK”

Koopbank'ın yeni yıl kampanyasında iPhone X kazanan Tevfik Peker telefonunu Genel Müdür Yardımcısı Öztan Güröz ve Halkla İlişkiler ve Reklam Bölümü çalışanı OshanSabırlı’dan teslim aldı. Peker, uzun süredir Koopbank müşterisi olduğunu ve Koopbank'ın 2018 yılında kendisine uğur getireceğine inandığını kaydetti. Çok şanslı birisi olmadığını belirten Tevfik Peker ilk kez böylesi bir şans yakaladığını telefonu eşine vereceğini söyledi.

İHTİYACIM OLAN BİR DÖNEMDE KAZANDIM

OptimumCard kullanıcısı Fatma Buram kazandığı iPhone X'i eşi ile birlikte aldı. Telefonu İdari İşler Müdürü Nacit Lama’dan alan Buram telefona ihtiyacı olduğu bir zamanda telefonu kazandığını, bundan dolayı çok mutlu olduğu kaydetti. Fatma Buram kampanyaları için Koopbank'a teşekkür etti.

KOOP24 ÖĞRETMEN KART KAZANDIRDI

İlkokul Öğretmeni olan Tolga Uğurgil K.T Öğretmenler Kooperatifi’ne ait Koop24 Öğretmen Kart ile yaptığı harcamalar sonrasında 10 iPhone X'ten birini kazandı. Uğurgil şu sıralar ev inşaatı yaptığını ve Aralık ayında birçok harcama gerçekleştirdiğini söyledi. Uğurgil telefonunu Risk Yönetimi Bölümü Müdürü Hasan Uysal'dan teslim aldı.

“EN GÜVENDİĞİM BANKA”

Telefon kazanan bir diğer isim olan Oğuz Öztürk ise Koopbank yetkilisinin kendisini telefon ile aradığında oldukça şaşırdığını ve en başta inanmadığını söyledi. OptimumCard’ı yine yoğun şekilde kullandığını belirten Öztürk telefonu oğluna armağan edeceğini, en güvendiği bankanın Koopbank olduğunu sözlerine ekledi.

koop-(1).jpg

koop-(2).jpg

koop-(3).jpg

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • Çeler'den gençlere çağrı: "Sandığa gidin değişimin önünü açın"05 Ocak 2018 Cuma 20:26
  • Devlet yetkilileri ve parti başkanları nerede saat kaçta oy kullanacak?05 Ocak 2018 Cuma 16:43
  • 1976’dan günümüze seçimler…05 Ocak 2018 Cuma 16:37
  • 6 parti başkanından Özgürgün’e ortak tepki05 Ocak 2018 Cuma 16:33
  • Önümüzdeki günlerde hava nasıl olacak?05 Ocak 2018 Cuma 15:46
  • Hemşirelere mobbing uygulandığı iddia ediliyor05 Ocak 2018 Cuma 15:42
  • Ediz Tuncel: "Tavuri’nin acemi çırakları!"05 Ocak 2018 Cuma 15:23
  • Akim, Beni eleştirenler önce geçmişe araştırsın05 Ocak 2018 Cuma 15:19
  • KTOEÖS: “8 Ocak’ta eğitime ara verilmesi öğretmenin talebi değil”05 Ocak 2018 Cuma 13:12
  • Uyuşturucudan 5 tutuklama05 Ocak 2018 Cuma 13:09
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti