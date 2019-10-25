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Koopbank’tan çiftçilere düşük faizli kredi…

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Kooperatif Merkez Bankası’nın (Koopbank) Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı ile Maliye Bakanlığı arasında imzaladığı protokol çerçevesinde çiftçilerin %7.75 faizle “Kimyevi Gübre Kredisi” alabileceği bildirildi.
Koopbank’tan çiftçilere düşük faizli kredi…

Koopbank’tan yapılan yazılı açıklamada, kredilerin amacının zahire üreticilerinin desteklenmesi olduğu belirtilirken, kredinin Koopbank’ın yanı sıra köy kooperatifleri aracılığı ile de alınabileceği belirtildi. 

SON BAŞVURU 31 ARALIK

İmzalanan protokol çerçevesinde çiftçilere taban ve üst gübre düşük faiz ile veriliyor. Çiftçiler, taban gübresi için dönüm başına 25 kilogram olacak şekildeki gübreyi 31 Aralık’a kadar alabilecek. 

Öte yandan üst gübre içinse, dönüm başına 15 kilogram olacak şekilde, 15 Mart 2020'ye kadar üst gübreyi temin etmek kaydıyla kredi kullanabilecek. 

Kimyevi gübrenin, Zirai Levazım Makine ve Gıda Pazarlama Kooperatifi veya kimyevi gübre satışı yapan firmalardan sağlanması gerekiyor. Kredinin devlet desteği bölümü, Faiz Destek Fonu'ndan karşılanırken, krediler yine Koopbank’ın yanı sıra köy kooperatiflerinden alınabilecek. 

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