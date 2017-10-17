Koopbank’tan çiftçilere faiz müjdesi!

Koopbank Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı ile Ekonomi ve Enerji Bakanlığı arasında imzaladığı protokoller çerçevesinde çiftçiler %5 faizle “Tohumluk Materyal Kredisi” ve “Kimyevi Gübre Kredisi” alabilecek.

Kooperatif Merkez Bankası’nın (Koopbank) Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı ile Ekonomi ve Enerji Bakanlığı arasında imzaladığı protokoller çerçevesinde verilecek düşük faizli krediler ile çiftçilerin yüzü gülecek. İmzalanan protokoller kapsamında çiftçilerin kullanacakları kredi faiz oranı yalnızca % 5 olacak.

AMAÇ ZAHİRE ÜRETİCİLERİNİN DESTEKLENMESİ

Koopbank’tan yapılan açıklamada, kredilerin amacının zahire üreticilerinin desteklenmesi olduğu belirtildi ve ilk kez çiftçilere yönelik %5 faiz ile krediler sağlandığı ifade edildi. İmzalanan protokoller ile çiftçilere yönelik olarak “Tohumluk Materyal Kredisi” ile “Kimyevi Gübre Kredisi” şeklinde iki farklı kredi çiftçilerin kullanımına sunuldu.

2017-2018 zahire döneminde kullanılmak üzere, Toprak Ürünleri Kurumu'ndan 31 Aralık 2017'ye kadar dönüm başına 25 kilogramlık tohumluk materyal (arpa, buğday) alacak zahire üreticilerinin, Koopbank aracılığıyla kullanacakları kredilere uygulanacak faiz oranı yalnızca %5 olacak. Kredi, Koopbank’ın yanı sıra köy kooperatifleri aracılığı ile de alınabilecek.

GÜBRE İÇİN DE KREDİ

İmzalanan protokoller çerçevesinde çiftçilere taban ve üst gübre için “Kimyevi Gübre Kredisi” de veriliyor. Çiftçiler, taban gübresi için dönüm başına 25 kilogram olacak şekildeki gübreyi 31 Aralık 2017'ye kadar alabilecek. Öte yandan üst gübre içinse, dönüm başına 15 kilogram olacak şekilde, 15 Mart 2018'e kadar üst gübreyi temin etmek kaydıyla kredi kullanabilecek.

Kimyevi gübrenin, Zirai Levazım Makine ve Gıda Pazarlama Kooperatifi veya kimyevi gübre satışı yapan firmalardan sağlanması gerekiyor. Kredinin devlet desteği bölümü, Faiz Farkı Fonu'ndan karşılanırken, krediler yine Koopbank’ın yanı sıra köy kooperatiflerinden alınabilecek.

“BİR İLK GERÇEKLEŞTİRİLİYOR”

Koopbank Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Çavuş Kelle, Koopbank’ın çiftçilere yönelik %5 düşük faizli kredileri ile ilgili yaptığı açıklamada, bir ilk gerçekleştirildiğine vurgu yaptı. Kelle, uzun yıllardır bankanın üreticiyi kredilendirme noktasında destek verildiğini, çiftçiler için bu yıl ilk defa Ekonomi ve Enerji Bakanlığı ile Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’nın büyük desteği ile Faiz Farkı Fonu'ndan katkı sağlanacağını söyledi. Kelle hem tohumluk materyal kredisi, hem de kimyevi gübre kredisinin verilmesinin kararlaştırıldığını ve bu kredinin sağlanmasında katkısı olan herkese teşekkürlerini sundu.

“ÜRETİCİNİN YANINDA OLMAYA DEVAM EDECEĞİZ”

Hüseyin Çavuş Kelle, benzer uygulamaların geliştirilerek üreticilere ihtiyaçları olan desteğin sağlanması noktasında çalışmaların bundan sonra da devam etmesini hedeflediklerini sözlerine ekledi ve bu sayede ülkede üretimin büyük ivme kazanacağına inanç belirtti.

Kelle açıklamasında, “Koopbank köylünün, üreticinin, çiftçinin, sanayicinin yanında yer almaya devam edecektir. Kooperatifçilik ruhu, gerek bu kredilerimiz gerekse benzer çalışmalarımız ile kendisini gösterecektir. Bundan önce olduğu gibi bankamız üreticilerin yanında olmaya devam edecektir.”