Kooperatif Merkez Bankası (Koopbank) ve iştirakleri, Acapulco Otel’de geçtiğimiz cumartesi akşamı yeni yıl balosunda bir araya geldi. Yaklaşık 900 kişinin katıldığı gecede, 30 yılı aşkın süredir Koopbank’ta çalışan 51 personele plaket takdim edildi. Geceye Turizm Ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, Kooperatif Şirketler Mukayyidi Namık Yeşildağlı, Koopbank Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Tosunoğlu, Genel Müdür Kemal Ataman, siyasiler, iş insanları, Koopbank ve iştirakleri çalışanları ile çok sayıda davetli katıldı.

Kooperatif Merkez Bankası ile Banka'nın İştiraklerinde Çalışanlar Yeni Yıl Yemeğinde Buluştu