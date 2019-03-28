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Koopbank’tan Yaz Dönemi Staj Fırsatı

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Koopbank bankacılık alanında kariyer yapmak isteyen üniversite öğrencilerine bu yıl da staj imkânı sunuyor
Koopbank’tan Yaz Dönemi Staj Fırsatı

Kooperatif Merkez Bankası (Koopbank) İnsan Kaynakları Bölümü, geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi yaz dönemi boyunca bankanın tüm şube ve bölümlerinde öğrencilerin staj yapma fırsatı bulacağını kaydetti.

Koopbank İnsan Kaynakları Bölümü Müdürü Rifat Tuğsal yaptığı açıklamada, sosyal sorumluk ilkeleri çerçevesinde, üniversite öğrencilerine bankacılık sektörünü daha yakından tanıma imkanı verileceğini ve öğrencilerin profesyonel iş hayatına hazırlanmalarına yardımcı olacak staj programına, 30 Nisan, 2019 tarihine kadar başvuru kabul edildiğini kaydetti. Tuğsal, staj programı hakkında yaptıkları bilgilendirmede, staj programından faydalanmak isteyen üniversite öğrencilerinin iletişim bilgilerini de içeren kısa özgeçmişleri ile okumakta oldukları bölümden alacakları staj zorunluluğunu ve süresini belgeleyen yazı ile transkriptlerini ik@koopbank.com adresine göndererek başvuru yapabilecekleri açıkladı.

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Koopbank İnsan Kaynakları Bölümü Müdürü, Kuzey Kıbrıs bankacılık sektörünün gerek finansal büyüklük gerekse halkın her kesimine sunduğu hizmetler ve teknolojik altyapısı ile lider konumunda bulunan, Koopbank’ın, kendi bünyesinde staj ayrıcalıklarından yararlanmak isteyen üniversite öğrencilerinin vakit kaybetmeden başvuru yapması gerektiğini kaydetti.

 

KİMLER BAŞVURABİLECEK?

Koopbank İnsan Kaynakları, 2019 yılı yaz dönemi boyunca uygulanacak olan staj programı için öncelikle zorunlu stajı olan öğrenciler olmak üzere zorunlu olmayan fakat kurumda staj yapmaya gönüllü öğrencilere de kontenjan dahilinde şans verecek.

Yaz dönemi staj programına işletme, ekonomi, bankacılık, finans, uluslararası ilişkiler, halkla ilişkiler, ofis yönetimi vb. bankacılık mesleği ile ilişkili alanlarda eğitim görenler ile üniversitelerin fen, iletişim, mühendislik fakülteleri ve teknoloji & bilişim alanlarının tümünde (öğretmenlik hariç) eğitim gören öğrenciler başvurabilecek. Öğrencilerin kısa özgeçmişleri ile birlikte okullarından alacakları staj zorunluluk belgesi, not dökümü (transcript) ile bankanın İnsan Kaynakları Bölümü’ne başvuruda bulunabiliyor.

Program hakkında daha fazla bilginin bankanın www.koopbank.com sitesinde ve www.facebook.com/koopbank sayfasında yer aldığı, dileyen öğrencilerin ise bankanın İnsan Kaynakları Bölümüne 228 32 07 (dahili 110) numaralı hattan ve ik@koopbank.com e-posta adresinden ulaşabilecekleri de belirtildi.

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