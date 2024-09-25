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Kooperatif iştirakleri, yanlış yönetim ve partizan uygulamalarla zarara uğradı

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Binboğa’yı Batıranlar Kalkınma Bankası'ndan Yasa Dışı Kredi Talep Ediyor İddiası
Kooperatif iştirakleri, yanlış yönetim ve partizan uygulamalarla zarara uğradı

Binboğa'nın son örnek olduğu bu durum, hayvancıların yem ihtiyacını karşılamada ve LPG piyasasında önemli bir rol üstlenen şirketin, kötü yönetimle borç batağına saplandığını gösteriyor.

Demokrat Parti’nin (DP) kooperatifleri ve iştiraklerini bir "çiftlik" gibi yönettiği, gereksiz istihdamlarla kaynakların tüketildiği iddiaları gündemde. Binboğa’nın Kooperatif Merkez Bankası'na olan borcunu ödemek için Kalkınma Bankası'ndan 90 milyon TL kredi talep ettiği, ancak bu kredi talebinin yasaya aykırı olduğu vurgulanıyor.

Bu paranın esnafa fayda sağlayacak şekilde kullanılabileceği ifade edilerek, DP'nin kooperatifler üzerindeki etkisinin sona erdirilmesi gerektiği savunuluyor.

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