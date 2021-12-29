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Kooperatif Merkez Bankası, Lefkoşa Çocuk Yuvası’na Bağışta Bulundu

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Kooperatif Merkez Bankası, Lefkoşa Çocuk Yuvası’na Bağışta Bulundu
Kooperatif Merkez Bankası, Lefkoşa Çocuk Yuvası’na Bağışta Bulundu

Kooperatif Merkez Bankası, Sosyal Hizmetler Dairesine bağlı Lefkoşa Çocuk Yuvasına 50 bin Türk Lirası bağışta bulundu.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Koral Çağman, Kooperatif Merkez Bankası Genel Müdürü Kemal Ataman ve beraberindeki heyeti kabul etti. Kabulde, Sosyal Hizmetler Dairesi Müdürü Hüseyin Akcan ile Lefkoşa Çocuk Yuvası Sorumlusu Melek Alp da hazır bulundu.

Kooperatif Merkez Bankası Genel Müdürü Kemal Ataman, bankanın toplumun her kesiminin yanında olmaya çalıştığını, pek çok kuruluşa destek verdiklerini söyledi. Her yıl müşterilere gönderdikleri yeni yıl hediyelerini bu yıl mütevazi tutarak, Sosyal Hizmetler Dairesine bağlı Lefkoşa Çocuk Yuvasının ihtiyaçlarını karşılamak için katkıda bulunduklarını belirten Ataman, “Çocukların ihtiyaçlarını karşılamak ve sevincini paylaşmak banka olarak yeni yılda bizler için en büyük hediyedir. Bu vesileyle tüm halkımıza sağlıklı ve mutlu bir yıl dilerim’’ dedi.

Bakan Koral Çağman, Kooperatif Merkez Bankası yönetimine sosyal sorumluluk ilkesiyle aldıkları karardan ve duyarlılıklarından dolayı teşekkür etti. Ekonomik koşulların ihtiyaçlı sayısını arttırdığını belirten Çağman, gönüllü kurum ve kişilerin topluma örnek olmasının önemini vurguladı.

Konuşmaların ardından Kooperatif Merkez Bankası Yönetim Kurulu Başkanı Şerife Kanan, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Koral Çağman’a bağış çekini takdim etti.

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