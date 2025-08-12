  • BIST 11041.82
SON DAKİKAİsrail kabinesi, Gazze Şehri'nin işgalini onayladı

Kooperatifler'de genel grev!

Koop-Sen, Koop-Süt, Zirai Levazım ve Binboğa Yem Kooperatifi'nde süresiz genel grev başlatıldı!
Kooperatifler'de genel grev!

Kooperatif Görevlileri Sendikası (Koop-Sen), Koop-Süt, Zirai Levazım Kooperatifi ve Binboğa Yem Kooperatifi’nde süresiz genel grev başlattı.

Koop-Sen’den verilen bilgiye göre, çalışanların maaşlarının ödenmediği gerekçesiyle yapılacak süresiz genel greve ek olarak bugün 09.30’da Kooperatif Merkez Bankası Genel Müdürlüğü önünde basın açıklaması yapılacak.

Öte yandan 3 fabrikada çalışan 280 civarında emekçi maaş alamadı.

 

