Kooperatifler'de genel grev!

Kooperatif Görevlileri Sendikası (Koop-Sen), Koop-Süt, Zirai Levazım Kooperatifi ve Binboğa Yem Kooperatifi’nde süresiz genel grev başlattı.
Koop-Sen’den verilen bilgiye göre, çalışanların maaşlarının ödenmediği gerekçesiyle yapılacak süresiz genel greve ek olarak bugün 09.30’da Kooperatif Merkez Bankası Genel Müdürlüğü önünde basın açıklaması yapılacak.
Öte yandan 3 fabrikada çalışan 280 civarında emekçi maaş alamadı.
