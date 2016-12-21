UKÜ öğretim üyesi’nden “Dünya Kooperatifçilik Günü” dolayısıyla açıklama...

Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (UKÜ) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekan Vekili Prof. Dr. Hasret Balcıoğlu “Dünya Kooperatifçilik Günü” dolayısıyla açıklamalarda bulundu.

“Kooperatiflerin temel amacı ortak ihtiyaçların karşılanmasını sağlamak”

Dünya Kooperatiflçilik Günü’nün 21 Aralık tarihinde kutlanıldığını ifade eden Prof. Dr. Hasret Balcıoğlu, kooperatifleri meslek, sanat ve toplumsal çıkarlar amacıyla bir araya gelen grupların, kar amacı gütmeyen bir stratejiyle oluşturdukları işletme kuruluşları olarak tanımladı. Kooperatiflerin birlik ruhunun kalesi olduğunu vurgulayan Dekan Vekili Balcıoğlu, kooperatiflerin temel amacının verimli çalışmak, emek ve ürünlerin değerlendirilmesiyle birlikte ortak ihtiyaçların karşılanmasını sağlamak olduğunu söyledi. Kooperatiflerin sosyo-ekonomide de iyi bir yer kapladığına dikkat çeken Prof. Dr. Balcıoğlu, buna örnek olarak ABD’deki şeker pancarı üretiminin hepsinin kooperatifler tarafından gerçekleştirilmesini gösterdi.

Hasret Balcıoğlu, ilk kooperatif örneklerinin Avrupa ve Kuzey Amerika’da 17. ve 18. yüzyılda kendini gösterdiğini, modern anlamda kooperatifçiliğin 21 Aralık 1844 yılında İngiltere’de kurulduğunun söyledi. Prof. Dr. Balcıoğlu, kooperatifçilik üzerinde elde edilen sonuçlar neticesinde 1867 yılında kooperatifçiliğin yaygınlaştırıldığını; 19 Ağustos 1895 yılında ABD, Arjantin, Sırbistan, Hindistan, Avustralya, İsviçre, Almanya, İngiltere, Belçika, Danimarka, Fransa, Hollanda ve İtalya’da kooperatiflerin temsilcilerinin Londra’da bir araya gelerek “Uluslararası Kooperatifçilik Birliği”nin ilk toplantısını yaptıklarını aktardı.

“Kıbrıs’taki ilk kooperatif 1909 yılında kuruldu”

Türkiye’deki ilk kooperatifin 30 Haziran 1936 yılında Atatürk tarafından, Silifke ilçesine bağlı birkaç köyün de içinde bulunduğu “Tekirçiftliği” köyünde kurulduğunu hatırlatan Prof. Dr. Balcıoğlu, Atatürk’ün “İnsanlar kişisel olarak çalışırlarsa başarılı olamazlar” ifadesiyle kooperatifçiliğin önemine vurgu yaptığını belirtti. Kuzey Kıbrıs’taki ilk modern kooperatifin ise Kıbrıslı Türk ve Rumlar tarafından 1909 yılında “Tasarruf ve Kredi Kooperatif Şirketi” adı altında kurulduğunu dile getiren Hasret Balcıoğlu, adada yalnız Türkler tarafından kurulan ilk kooperatifin 1927 yılında Mağusa’ya bağlı Sütlüce Köyü’nde olduğunu da sözlerine ekledi.

Kuzey Kıbrıs’taki kooperatiflerin daha etkin ve verimli olmasının önemine değinen UKÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekan Vekili Prof. Dr. Hasret Balcıoğlu, “Kooperatiflerin daha aktif olması durumunda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin ekonomisine kooperatifler daha fazla katkı koyabilecekler ve gelecek kuşaklar için iyi bir örnek teşkil edebileceklerdir.” dedi.