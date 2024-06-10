Koopspor 1 yıl liglerden ihraç edildi

Basketbol Federasyonu, Koopspor’u tüm liglerden 1 yıl men etti.

Federasyon bu sabah yayınladığı açıklamada Koopspor’u federasyon tüzüğünün ilgili maddeleri uyarınca kulüp bünyesinde faaliyet gösteren tüm kategorilerde liglerden 1 yıl süre ile liglerden ihraç edildiğini açıkladı.

Yalkut, Güven ve Kuyan, Disiplin Kuruluna sevk etti

Basketbol Federasyonu ayrıca Koopspor Başkanı Talat Yalkut, antrenör Emrah Güven ve takım menejeri Tayfun Kuyan’ı Disiplin Kuruluna sevk etti.

Talat Yalkut, Emrah Güven ve Tayfun Kuyan’ın federasyonu küçük düşürücü açıklamalarından dolayı Disiplin Kuruluna sevk etti.

KOOP SPOR alınan kararla 2024-2025 sezonunda kulüp bünyesinde faaliyet gösteren tüm kategorilerde Basketbol Liglerine katılamayacak.

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KOOP'un çekilmesinden sonra 3 kulüp daha Büyük erkekler ligine girme hazırlığında...

NE OLMUŞTU?

Basketbol'da KOOP'un ligden çekilmesinden sonra 3 kulüp daha Büyük erkekler ligine girmeye hazırlanıyor..

Basketbol'da hareketli günler yaşanmaya devam ediyor.

KOOP BANK'ın liglerden çekilmesi sonrasında üç yeni kulübün daha Basketbol büyük erkekler ligine girmek için hazırlık yaptığı öğrenildi.

Tahir Topaloğlu'nun Kuzey Kıbrıs TV 'de 5.Periyot programına katılan ADA Spor Kulübü Başkanı Ercan Beşerler 2024-2025 sezonunda Basketbol Büyük erkekler ligine gireceğini açıklamasından sonra, Lefkoşa ve Girne'de iki camia kulübünün daha Basketbol Büyük erkekler ligine katılmak için çalışmalar başlattığı öğrenildi.

Basketbol'da camia kulüpler dönemi

Halen Ligde İskele temsilcisi Larnaka Gençler Birliği, Güzelyurt temsilcisi Baf Ülkü Yurdu, Lefkoşa temsilcileri Çetinkaya Türk Spor Kulübü, Soyer Spor Kulübü ve Marmara Spor Kulübü mücadele ediyor. Ada Spor 'un da lige gireceğini açıklamasından sonra çok uzun yıllar sonra Mağusa'da artık basketbol Liglerinde temsil edilmeye başlanacak. Yeni dönemde Girne'den de bir camia kulübünün lige katılmak için çalıştığı belirtiliyor.

KOOP BANK'ın verdiği karara büyük tepkiler oluştu

Koop Bank'ın liglerden çekilme kararına camiada ise çok büyük tepkiler oluştuğu ve camiada bu kararın tasvip edilmediği belirtiliyor.

KOOP BANK'ın spora harcamaları mercek altında

KKTC'de bir kamu bankası olan ve her spor kulübüne eşit mesafede olması gereken Koop Bank'ın sadece bir kulübe verdiği paraların ise KKTC Merkez Bankası tarafından denetime alınacağı öğrenilirken bu durumdan Koop Bank'ın yönetimini atayan siyasi kanadın da büyük rahatsızlık duyduğu öğrenildi.

Mudiler çok rahatsız

Koop Bank'ın bu derecede spora kamu gücü ile dahil olması ve ardından yapılan harcamalardan sonra ligden çekilmesi ve harcamaların adeta çöp olmasına KOOP Bank ile çalışan mudileri de rahatsız etmiş durumda.

Saygın bir banka olan KOOP Bank'ın isminin bu tür olaylarla anılması siyasi kanat da büyük bir rahatsızlık yarattığı da belirtiliyor.