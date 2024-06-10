  • BIST 10056.87
  • Altın 2393.015
  • Dolar 32.401
  • Euro 34.9108
  • Lefkoşa 30 °C
  • Mağusa 33 °C
  • Girne 30 °C
  • Güzelyurt 28 °C
  • İskele 33 °C
  • İstanbul 26 °C
  • Ankara 22 °C
SON DAKİKAKaraciğer yağlanmasına işaret eden bu belirtilere dikkat!

Koopspor 1 yıl liglerden ihraç edildi

» »
Basketbol Federasyonu, Koopspor’u tüm liglerden 1 yıl men etti.
Koopspor 1 yıl liglerden ihraç edildi

Federasyon bu sabah yayınladığı açıklamada Koopspor’u federasyon tüzüğünün ilgili maddeleri uyarınca kulüp bünyesinde faaliyet gösteren tüm kategorilerde liglerden 1 yıl süre ile liglerden ihraç edildiğini açıkladı.

Yalkut, Güven ve Kuyan, Disiplin Kuruluna sevk etti
Basketbol Federasyonu ayrıca Koopspor Başkanı Talat Yalkut, antrenör Emrah Güven ve takım menejeri Tayfun Kuyan’ı Disiplin Kuruluna sevk etti.
Talat Yalkut, Emrah Güven ve Tayfun Kuyan’ın federasyonu küçük düşürücü açıklamalarından dolayı Disiplin Kuruluna sevk etti.

KOOP SPOR alınan kararla 2024-2025 sezonunda kulüp bünyesinde faaliyet gösteren tüm kategorilerde Basketbol  Liglerine katılamayacak.

 

İLGİLİ HABER:

KOOP'un çekilmesinden sonra 3 kulüp daha Büyük erkekler ligine girme hazırlığında...

NE OLMUŞTU?

Basketbol'da KOOP'un ligden çekilmesinden sonra 3 kulüp daha Büyük erkekler ligine girmeye hazırlanıyor..

Basketbol'da hareketli günler yaşanmaya devam ediyor.

KOOP BANK'ın liglerden çekilmesi sonrasında üç yeni kulübün daha Basketbol büyük erkekler ligine girmek için hazırlık yaptığı öğrenildi.

Tahir Topaloğlu'nun Kuzey Kıbrıs TV 'de 5.Periyot programına katılan ADA Spor Kulübü Başkanı Ercan Beşerler 2024-2025 sezonunda Basketbol Büyük erkekler ligine gireceğini açıklamasından sonra, Lefkoşa ve Girne'de iki camia kulübünün daha Basketbol Büyük erkekler ligine katılmak için çalışmalar başlattığı öğrenildi.

 

Basketbol'da camia kulüpler dönemi

Halen Ligde İskele temsilcisi Larnaka Gençler Birliği, Güzelyurt temsilcisi Baf Ülkü Yurdu, Lefkoşa temsilcileri Çetinkaya Türk Spor Kulübü, Soyer Spor Kulübü ve Marmara Spor Kulübü mücadele ediyor. Ada Spor 'un da lige gireceğini açıklamasından sonra çok uzun yıllar sonra Mağusa'da artık basketbol Liglerinde temsil edilmeye başlanacak. Yeni dönemde Girne'den de bir camia kulübünün lige katılmak için çalıştığı belirtiliyor.

 

KOOP BANK'ın verdiği karara büyük tepkiler oluştu

Koop Bank'ın liglerden çekilme kararına camiada ise çok büyük tepkiler oluştuğu ve camiada bu kararın tasvip edilmediği belirtiliyor.

 

KOOP BANK'ın spora harcamaları mercek altında 

KKTC'de bir kamu bankası olan ve her spor  kulübüne eşit mesafede olması gereken Koop Bank'ın sadece bir kulübe verdiği paraların ise KKTC Merkez Bankası tarafından denetime alınacağı öğrenilirken bu durumdan Koop Bank'ın yönetimini  atayan siyasi kanadın da büyük rahatsızlık duyduğu öğrenildi.

 

Mudiler çok rahatsız

Koop Bank'ın bu derecede spora kamu gücü ile dahil olması ve ardından yapılan harcamalardan sonra ligden çekilmesi ve harcamaların adeta çöp olmasına KOOP Bank ile çalışan mudileri de rahatsız etmiş durumda.

Saygın bir banka olan KOOP Bank'ın isminin bu tür olaylarla anılması siyasi kanat da  büyük bir rahatsızlık yarattığı da belirtiliyor.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • O anne yargı karşısında... İfadeler kan dondurdu!10 Haziran 2024 Pazartesi 10:48
  • Ercan Havalimanı 10 günde 878 uçağa hizmet verecek10 Haziran 2024 Pazartesi 10:47
  • Genel Kurul, Cumhurbaşkanı Tatar’ın katılımıyla olağanüstü toplanacak10 Haziran 2024 Pazartesi 09:27
  • Kıbrıslı Türkler, Avrupa Parlamentosu seçimlerinde 5 bin 266 oy kullandı09 Haziran 2024 Pazar 18:57
  • AP seçimlerinde oy verme sona erdi...Sandık çıkış anketlerine göre DİSİ önde09 Haziran 2024 Pazar 18:49
  • Ehliyet ücretlerine zam geldi!09 Haziran 2024 Pazar 16:48
  • Girne ve Lefkoşa'da arızalı kesinti var09 Haziran 2024 Pazar 16:29
  • Ara bölge mayınlardan temizlendi09 Haziran 2024 Pazar 13:25
  • Meclis Genel Kurulu Tatar’ın katılımıyla olağanüstü toplanacak09 Haziran 2024 Pazar 13:13
  • Gürcafer: Simon Aykut’un tutuklanması iki toplum arasında gerginlik yaratmaktan başka hiçbir işe yaramayacak09 Haziran 2024 Pazar 12:27
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti