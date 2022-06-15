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Koopspor 108-68 GAÜ

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Prolig’de final serisinin ilk maçını büyük farkla Koopspor aldı.
Koopspor 108-68 GAÜ

Lefkoşa Atatürk Spor Salonu’nda oynanan maçta Koopspor, Girne Amerikan Üniversitesi’ni 40 sayı farkla 108-68’lik sonuçla mağlup etti ve seride 1-0’lık avantaj yakaladı.

Maçın ilk periyodunda Girne Amerikan Üniversitesi rakibi önünde zaman zaman etkili oldu ancak uzun oyuncusu PraiseOkafor’un sakatlanmasıyla geriye düştü.

Koop ilerleyen dakikalarda farkı açarak 40 sayılık farkla sonuca giderken takımda Arif Yılmabaşar 25 sayıyla ‘maçın en skorer’ oyuncusu oldu.

Aynı takımdan  Erdem Tiryakioğlu ise 19 sayı 11 ribauntla ‘doubledouble’ yaptı.

GAÜ’de ise Fuat Çağdal 15 sayıyla takımına katkıda bulundu.

Üç maç kazanım esasına göre oynanan final serisinin ikinci maçı yarın Girne Ertuğrul Apakan Spor Salonu’nda yapılacak.

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