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Koopspor sezonu açtı

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Basketbol Erkekler ProLig’in son şampiyonu Koopspor dün yeni sezona merhaba dedi.
Koopspor sezonu açtı

Atatürk Stadı tartan pistinde bir araya gelen Koopspor takımı 7 oyuncu ile yeni sezonun ilk çalışmasını koç Emrah Güven yönetiminde gerçekleştirdi.

İhsan, Koop’ta
5 oyuncunun izinli olduğu ilk idmana geçtiğimiz sezon Soyer’de forma giyen ve bu yıl Koopspor’a transfer olan İhsan Üğütücüde yer aldı.

3 hafta pistteyiz
Koopspor koçu Emrah Güven, Arenasporkolik’e yaptığı açıklamada yeni sezon ile ilgili açıklamalarda bulundu.
Güven, “3 hafta çalışmalarımızı tartanda sürdüreceğiz. Burada güç depoladıktan sonra salonda hem taktik hem de hazırlık maçları yaparak lige hazırlanacağız. Yabancı oyuncu konusunda ise araştırma yapıyoruz.”açıklamasını yaptı.

Tonguç Kotak

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