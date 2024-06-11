Koopspor'da Yalkut, Güven ve Kuyan, disiplin kuruluna sevk edildi

Federasyon yayınladığı açıklamada Koopspor’un federasyon tüzüğünün ilgili maddeleri uyarınca kulüp bünyesinde faaliyet gösteren tüm kategorilerde liglerden 1 yıl süre ile ihraç edildiğini açıkladı.

Federasyon yayınladığı açıklamada Koopspor’un federasyon tüzüğünün ilgili maddeleri uyarınca kulüp bünyesinde faaliyet gösteren tüm kategorilerde liglerden 1 yıl süre ile ihraç edildiğini açıkladı.

Yalkut, Güven ve Kuyan, disiplin kuruluna sevk edildi

Basketbol Federasyonu ayrıca Koopspor Başkanı Talat Yalkut, antrenör Emrah Güven ve takım menajeri Tayfun Kuyan’ı disiplin kuruluna sevk etti.

Talat Yalkut, Emrah Güven ve Tayfun Kuyan’ın federasyonu küçük düşürücü açıklamalarından dolayı Disiplin Kuruluna sevk etti.

Karar açıklandı

Basketbol Federasyonu aldığı karar ile ilgili şu açıklamayı yaptı:

BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YASASI (67/1999, 40/2004 ve 12/2011 Sayılı Yasalar) Madde 39 Altında Yapılan Tüzük Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Bakanlar Kurulu Beden Eğitimi ve Spor Yasası'nın 39'uncu maddesinin 23 Haziran, 2020 tarihli Tüzüğüne ve ilgili yasal mevzuata dayanarak; Koop Spor Kulübü Tarafından BF.232-24/69 sayılı ve 22.05.2024 tarihli yazı doğrultusunda, 23.05.2024 tarihinde ligden çekildiğinizi Federasyona yaptığınız yazılı başvuru ile bildirmiş, olup ayni gün oynanması gereken Caesar Larnaka G.B Spor Kulübü maçına hakem raporundan da görüleceği üzere çıkmadığınız görülmüştür. Tüm bu olgular ışığında Federasyonumuza gönderilen ligden çekilme yazınız ve hakem raporu ve Hukukçularımızdan aldığımız görüşler doğrultusunda;

· KKTC Basketbol Federasyonu Tüzüğünün 13.cü maddesinin 3.cü bendindeki Liglerden çekilen kulüp ve dernekler, çekildikleri tarih esas alınarak Federasyon üyeliğinden çıkartılır ve tüm haklarını kaybederler. İfadesinde Koop Spor Kulübü’nün Federasyon üyeliğinden çıkarılmasına ve buna bağlı olarak Koop Spor Kulübü bünyesinde faaliyet gösteren tüm kategori ve/veya klasman ve/veya liglerden Koop Spor Kulübü takımlarının ihraç edilmesinin;

· KKTC Basketbol Federasyonu Tüzüğünün 13.cü maddesinin 5.ci bendindeki ayrılan veya ihraç edilen herhangi bir kulüp ve/veya dernek federasyondaki tüm mali ve diğer haklarını kaybeder. İfadesinden Koop Spor kulübünün tekrardan federasyona üye olmasına değin yapılacak her türlü seçimlerde oy kullanma ve/veya benzer haklarını yitirmesi ve Koop Spor Kulübüne yapılan ve/veya yapılacak her türlü mali yardımın kesilmesinin;

· KKTC Basketbol Federasyonu Tüzüğünün 13.cü maddesinin 6.cı bendindeki Federasyondan ayrılan veya ihraç edilen veya ligden çekilen kulüp ve derneklere bağlı lisanslı sporcular ayrılma, ihraç veya çekilme tarihinden itibaren serbest kalırlar. İfadesinde Koop Spor Kulübü’nün her yaş ve/veya kategori ve/veya klasman ve/veya ligde bulunan lisanslı tüm sporcuların serbest kalmasına; Devamla söz konusu Koop Spor Kulübü Bünyesinde lisanslı bulunan sporcuların, yine bu Federasyon tarafından tayin edilecek ilk transfer sezonundan itibaren serbest transfer hakkından yararlanabilmesinin;

· KKTC Basketbol Federasyonu Tüzüğünün 14.cü maddesinin 3.cü bendindeki Ligden herhangi bir sebeple çekilen kulüp ve dernekler ligden çekildikleri sezon esas alınarak sonraki bir (1) yıl boyunca federasyonun düzenleyeceği hiçbir etkinliğe katılamazlar. İfadesinde Koop Spor Kulübü’nün 23.05.2024 tarihli ve 2023-2024 sezonu içerisinde vermiş olduğu yazısından anlaşılacağı üzere 2024-2025 sezonun 23.05.2025 tarihine kadar (1)bir yıl federasyonun düzenleyeceği hiçbir etkinliğe katılmamasına karar verilmesine;

· Devamla tüm bu ilgili süreç akabinde yine kulüp ve başkan Sn. Talat Yalkut tarafından yazılı basın yolu ile Basketbol Federasyonunu küçük düşürücü açıklamalar yapıldığı tarafımızdan tetkik edilmiştir. Yine Ceza Yönetmeliğinin 36.cı maddesindeki Federasyon Başkanı ve onun yetkili kurul üyelerine karşı, sözle, yazıyla veya basın yolu ile hareketle, hakarette bulunanlar, Ceza Yönetmeliğinin 80.ci maddesindeki Antrenörler, Federasyon Başkanı, onun yetkili kurulları ve kulüp yöneticileri ile olan ilişkilerinde nezaket kuralları çerçevesinde davranmalıdır. Başkan ve yetkili kurul üyelerine ayrıca kulüp yöneticilerine karşı kaba dil kullanan, sözle veya hareketle uygun olmayan davranışta bulunan antrenör veya antrenörler 6 aydan 2 yıla kadar hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılır. Bunun sonucu olarak ise Koop Spor Kulüp başkanı Sn. Talat Yalkut, Antrönör Emrah Güven ve Tayfun Kuyan’ın Koop Spor Kulübü’nün aşağıda atıfta bulunulan mevzuat ışığında Disiplin Kuruluna şikayeti ve/veya sevkine karar verilmesine;

· Ceza Yönetmeliğinin 110.cu maddesindeki herhangi bir kulüp veya dernek düzenlenmiş olan müsabakalarda da hazır olmak zorundadır. Düzenlenmiş olan etkinlik, faaliyet, anı turnuvaları organizasyon ve diğer bütün müsabaka çeşitlerinde sahaya çıkmayan kulüp aşağıda belirtilen cezaları alır. İfadesinde;

· Ceza Yönetmeliğinin 110.cu maddesindeki 1.ci bendinde belirtilen sahaya çıkmama lig müsabakalarında olması halinde ilgili takımın 8 puanı silinir. Eğer ceza verildiği tarihte kesilecek ceza kadar puanı olmayan takımın, puan cezaları diğer oynanacak olan müsabakalardan kesilmeye devam edilerek 8 e tamamlanır. İfadesinde 23.05.2024 tarihinde İskele Dr. Küçük Spor Salonu’nda Caesar Larnaka G.B Spor Kulübü maçına hakem raporundan da görüleceği üzere çıkmadığınız görülmüş ve 20-0 hükmen mağlup ilan edilerek (0)sıfır puan ile cezalandırılmış ayni zamanda (8) sekiz puanınızın silinmesine;

· Ceza Yönetmeliğinin 110.cu maddesindeki 4.cü bendinde belirtilen Federasyon Kupası, Süper Kupa ve diğer değişik adlar altında oynanacak olan bütün organizasyonlarda sahaya çıkmayan kulübe ilgili yılın asgari ücretin yarısı kadar para cezası veya 1 yıl ilgili organizasyondan men cezası verilir. İfadesinde ilgili yılın asgari ücretin yarısı kadar para cezası ile cezalandırılmasına;

· Yarışma Yönergesinde belirtilen 12.4.maddesinde sahaya çıkmama veya yurtiçi faaliyetlerine katılmama nedenleri Federasyon tarafından haklı görülmeyen kulüpler, o karşılaşmalarla ilgili masrafları ödemek zorundadır. İfadesinde; ilgili tarihte oynanması gereken Caesar Larnaka G.B Spor Kulübü maçına çıkmayan Koop Spor Kulübü’nün karşılaşmayla ilgili masrafları ödemesine ; karar verilmiştir.

Saygılarımızla, KKTC Basketbol Federasyonu Yönetim Kurulu(a)