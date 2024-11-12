KOOP'ta neler oluyor? " Koop-Süt siyaset eliyle üretimden düşürülmeye çalışıldı"

Kıbrıs Türk Ofis, Banka, Sigorta ve Ticaret Çalışanları Sendikası (BASS) Genel Sekreteri Ali Yeltekin, Koop-Süt’ün “siyaset eliyle” üretimden düşürülmeye çalışıldığını ileri sürerek, Bakanlar Kurulu'nun Mevcut Koop-Süt Ltd. ana sözleşmesine aykırı emirname yayınladığı eleştirisinde bulundu.

Yeltekin, konuya ilişkin açıklamasında, Fasıl 114’e göre Koop-Süt’ün Ana Sözleşmesi’nde herhangi bir değişikliğin Koop-Süt Genel Kurulu ile olabileceğini belirterek, “Genel Kurulu oluşturan ortakların onayı olmadan Ana Sözleşme’deki değişiklik hiçbir koşulda geçerli ve kabul edilebilir değildir” dedi.

Yeltekin açıklamasında devamla şunları kaydetti:

“Ülkemizin en köklü üretim kooperatifi olan Koop-Süt Ltd. belirli bir süre önce diğer kooperatiflerden (13 kooperatif) 50.000 Stg doğrudan hisse sağlamış ve günün koşullarına göre mali yapısını güçlendirmeye çalışmış olmakla 2023 yıl sonu 22.000.000 TL (Yirmi iki milyon TL) kambiyo zararı yapmıştır. Bu zarar nasıl yapılmıştır? Hükümetin bu zararı açıklama zorunluluğu vardır. Madem ki her şey hükümet eliyle karara bağlanıyor hükümet, 13 ortak olan diğer kooperatiflere 50.000 Stg hisse bedelini ödesin, Koop-Süt Ltd.’i Kıbrıs Türk Kooperatif Merkez Bankası’na bağlasın ve sonra istediği gibi yönetsin.”