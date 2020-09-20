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Kopan parmakları 6 saatlik operasyonla dikildi

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Kopan parmakları 6 saatlik operasyonla dikildi -Elazığ'da 4 çocuk annesinin kopan 3 parmağı, kaldırıldığı Fırat Üniversitesi Hastanesi'nde 6 saat süren operasyonla tekrar yerine dikildi.
Kopan parmakları 6 saatlik operasyonla dikildi

ELAZIĞ - Elazığ'da 4 çocuk annesinin patozda kopan 3 parmağı,zamanında hastaneye ulaştırılması sayesinde 6 saatlik operasyonla yerine dikildi.

Maden ilçesine bağlı Gezin köyünde yaşayan 4 çocuk annesi Serpil Yazıcı (46), geçtiğimiz hafta patoz makinesine fasulye atarken elini kayışlarına kaptırdı. Kaza sonucu sol elindeki üç parmağı kopan Yazıcı, Fırat Üniversitesi Hastanesi Plastik Cerrahi Bölümü'ne kaldırıldı. Kopan parmaklarının olmadığını fark eden sağlık ekipleri, durumu aileye bildirip patozun içine düşen parmakları istedi.Bulunan parmakları acil olarak kısa sürede hastaneye ulaştırıldı. Parmakların zamanında ulaştırılmasıyla birlikte Yazıcı, 6 saat süren bir ameliyat geçirdi. Plastik Cerrah Doç. Dr. Serdar Altun ve ekibi tarafından mikrocerrahi altında mikroskop ile hem riskli olan hem de ince işler gerektiren 6 saatlik operasyonla Yazıcı'nın parmakları yerine dikildi.

Parmaklarının bir daha yeniden dikilerek aynı işlevi göreceğine inanamadığını belirten Serpil Yazıcı,"Olay, akşam saat 6 sıralarında oldu. Patoz makinesine fasulyeyi boşaltırken elimi kayışların arasına kaptırdım. Elime çekerken bir şey keser gibi bir ses çıktı. Elimi çekince de artık kendimden geçmişim. Daha sonra ambulansla Elazığ'a getirildim. Parmaklarımın koptuğunu hissettim hatta elimi gördüm. Açıkçası parmaklarımın yeniden yaşayacağını beklemiyordum, umudumu kesmiştim. Umutlu değildim ama şimdi çok mutluyum. Doktorlarımıza çok teşekkür ederim. Ameliyata girdim ve şuanda üç parmağım da yaşıyor, çok mutluyum"dedi.

"Bir sıkıntı olmazsa parmaklarını kullanabilecek duruma gelecek"

Çok ince iş gerektiren bir vaka sonrası başarılı bir ameliyat gerçekleştirdiklerini aktaran Plastik Cerrah Dr. Hasan Emre Özdemir, " Hastamız, 6 gün önce acil kliniğimize başvurdu. Üç parmağı kopmuş durumdaydı ancak parmakları yanında değildi. Biz de ailesinden parmaklarını getirmelerini istedik. Bunun üzerine hastanın üç parmağını çok kısa bir sürede getirdiler. Biz de hastayı acil olarak ameliyathaneye aldık. Ameliyat işlemi ise yaklaşık 6 saat sürdü. Mikrocerrahi altında mikroskop ile yaptığımız çok ince işler gerektiren bir ameliyat oldu. Ameliyat sonrasında da hastamızın üç parmağı da dolaşımı iyi bir şekilde ve yaşar durumdaydı. İki saat aralıklarla hastamızı kontrol ettik, parmaklarının durumu iyi. Bir sıkıntı yok, inşallah bundan sonra da bir sıkıntı olmazsa parmaklarını kullanabilecek duruma gelecek"diye bilgi verdi.

"Kopan uzuvları, nemli bir bezle getirin"

Uzuv kopması durumunda hasta yakınlarının dikkat etmesi gerektiği hususlar konusunda da önemli uyarılarda bulunan Dr. Özdemir, " Bu gibi uzuv kopmalarında, 112 sağlık ekipleri kopan uzuvları ıslak veya nemli bir bezin içerisinde direkt buza temas etmeden korunabilir halde getiriyorlar. Bu uzuvlar ameliyat edilebilir ve kullanılabilir durumda oluyor. Bazen hastalar kendi araçlarıyla direkt acile getirmek istiyorlar. Bu durumda suyun içine konan ya da buza temas eden uzuvlar, ameliyat edilme şansını kaybediyor. Bu hususta vatandaşlarımızın kendi imkanlarıyla hastaneye başvuruyorlarsa, kopan uzuvları korumak adına nemli bir bezle suyun içine koymadan buza temas ettirmeden getirmeleri gerekiyor" ifadelerini kullandı.

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