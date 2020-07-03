Köpeğe cinsel istismarda bulunan şahıs, hayvanseverler tarafından polise teslim edildi

Mağusa'da geçtiğimiz günlerde sokak ortasında bir köpeğe cinsel istismarda bulunan şahıs, hayvanseverler tarafından tespit edilerek polise teslim edildi.

Bir restoranın güvenlik kamerasına yansıyan ve sosyal medyaya yayılan görüntülerdeki şahısla ilgili polise şikayette bulunulmuş fakat aradan geçen 3 günlük sürede tespit edilmemişti.

Hayvan hakları savunucusu "Altın Patiler Derneği" tarafından yapılan açıklamada hayvanseverlerin, söz konusu şahsı Mağusa'da tespit edip polise teslim ettikleri ifade edildi.

"Şimdi sıra, bu adamın en ağır cezayla yargılanmasında" ifadelerine yer verilen açıklamaya, şöyle devam edildi:

"Ceza Yasası madde 175, bir hayvanla cinsi münasebette bulunan herhengi bir kişi, ağır bir suç işlemiş olur ve 3 yıla kadar hapis cezası vardır. Mahkeme saatini sabah paylaşacağız!"