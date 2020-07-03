  • BIST 116.908
  • Altın 390,853
  • Dolar 6,8483
  • Euro 7,6890
  • Lefkoşa 24 °C
  • Mağusa 24 °C
  • Girne 25 °C
  • Güzelyurt 24 °C
  • İskele 24 °C
  • İstanbul 24 °C
  • Ankara 18 °C
SON DAKİKAKTAMS yarın Kıbrıs Vakıflar Bankası Genel Müdürlüğü önünde basın açıklaması yapacak

Köpeğe cinsel istismarda bulunan şahıs, hayvanseverler tarafından polise teslim edildi

» »
Köpeğe cinsel istismarda bulunan şahıs, hayvanseverler tarafından polise teslim edildi
Köpeğe cinsel istismarda bulunan şahıs, hayvanseverler tarafından polise teslim edildi

Mağusa'da geçtiğimiz günlerde sokak ortasında bir köpeğe cinsel istismarda bulunan şahıs, hayvanseverler tarafından tespit edilerek polise teslim edildi.

Bir restoranın güvenlik kamerasına yansıyan ve sosyal medyaya yayılan görüntülerdeki şahısla ilgili polise şikayette bulunulmuş fakat aradan geçen 3 günlük sürede tespit edilmemişti.

Hayvan hakları savunucusu "Altın Patiler Derneği" tarafından yapılan açıklamada hayvanseverlerin, söz konusu şahsı Mağusa'da tespit edip polise teslim ettikleri ifade edildi.

"Şimdi sıra, bu adamın en ağır cezayla yargılanmasında" ifadelerine yer verilen açıklamaya, şöyle devam edildi:

"Ceza Yasası madde 175, bir hayvanla cinsi münasebette bulunan herhengi bir kişi, ağır bir suç işlemiş olur ve 3 yıla kadar hapis cezası vardır. Mahkeme saatini sabah paylaşacağız!"

 

Etiketler: , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • İş insanı ve Siyasetçi Ufuk Akan Üçay vefat etti02 Temmuz 2020 Perşembe 21:52
  • BRT'den Gazeteciler Birliği'ne sansür02 Temmuz 2020 Perşembe 21:12
  • Ercan Havalimanı’nda uygulanacak pandemi tedbirleri genelgesini yayımladı02 Temmuz 2020 Perşembe 20:29
  • Tatar esnafa umut verdi... Esnaf ise kararlı!02 Temmuz 2020 Perşembe 20:24
  • İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars, Gazimağusa Merkez Muhtarlarıyla Bir Araya Geldi02 Temmuz 2020 Perşembe 20:07
  • Başbakan Tatar:Elimizden geleni en iyi şekilde yaptık ve yapıyoruz02 Temmuz 2020 Perşembe 20:01
  • Esnaf, Zanaatkarlar ve Sektör Temsilcilerinin Oluşturduğu Birleşik Eylem Komitesi, Girne’den Başlattıkları Yürüyüşü Başbakanlık Önünde Tamamladı02 Temmuz 2020 Perşembe 19:55
  • KKTC’ye gelecek herkes PCR test sonuçları çıkana kadar karantinada olacak02 Temmuz 2020 Perşembe 19:30
  • Dijital Ortamda İki Toplumlu Şiir Etkinliği Hazırlıkları Tamamlandı02 Temmuz 2020 Perşembe 18:46
  • Devlet Üretme Çiftlikleri, kasaplık kuzu satışı yapacak. taban fiyat, kilosu 29 tl…02 Temmuz 2020 Perşembe 18:44
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti