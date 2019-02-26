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Köpeğe tecavüz ederken yakalandı, ‘Çocuklarım var’ diye yalvardı

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Antalya'da ormanlık alanda köpeğe tecavüz ederken yakalanan kişi, tepki gösteren vatandaşlara "Çocuklarım var ne olur yapmayın" diyerek yalvardı.
Köpeğe tecavüz ederken yakalandı, ‘Çocuklarım var’ diye yalvardı

İddiaya göre özel bir kreşte bahçıvanlık yapan G.K. dün Konyaaltı ilçesi Hurma Mahallesi'ndeki ormanlık alanda köpeğe tecavüz etti. Çevrede bulunanlar, durumu fark ederek G.K.'ye tepki gösterdi. G.K. de kendisine tepki gösterenlere "Çocuklarım var ne olur yapmayın" dedi.

 

KÖPEK, BARINAĞA GÖTÜRÜLDÜ

İhbar üzerine olay yerine gelen polis, G.K.'yi gözaltına aldı. Köpek ise hayvan ambulansı ile tedavi için barınağa götürüldü. Şüpheli G.K. polisteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi.

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