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Köpeği Önce Boğdular Sonra Boğazını Kestiler

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Lefkoşa’nın Rum kesiminde dün sabah meydana gelen vahşi olayda, bir köpeğin önce boğulduğu ardından da boğazı kesilerek öldürüldüğü bildirildi.
Köpeği Önce Boğdular Sonra Boğazını Kestiler

Lefkoşa’nın Rum kesiminde dün sabah meydana gelen vahşi olayda, bir köpeğin önce boğulduğu ardından da boğazı kesilerek öldürüldüğü bildirildi.

Alithia ve Fileleftheros’a göre sahibi tarafından boynu kesilmiş halde ölü bulunan köpeğe, Veteriner Dairesi’nde otopsi yapıldı. Otopsi raporunda köpeğin önce başka bir hayvanın, muhtemelen bir köpeğin saldırısına uğradığı, daha sonra da kesici bir alet ile boynunun bir kısmının kesildiği kaydedildi.

Rum Polis Teşkilatı bünyesindeki Hayvan Polisi’nin tahkikat başlattığı ve failleri aramakta olduğu kaydedilen haberde Hayvan Partisi’nin açıklama yayımlayarak “barbarca” diye nitelediği bu faaliyette bulunanların ancak “hastalıklı beyin ve büyük psikolojik sorunları olabileceğine” dikkat çekti, failin hayvan değil insan olabileceğine inanç belirterek, meselenin süratle aydınlatılması talebinde bulundu.

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