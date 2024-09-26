Köpeğin Tehlike Yaratmasına Karşı Önleyici Tedbir Almamak ve Ruhsatsız Köpek Bulundurmak

Sorumluluğundaki Hayvanın Tehlike Yaratmasına Karşı Önleyici Tedbir Almamak ve Ruhsatsız Köpek Bulundurmak

25.09.2024 tarihinde saat 08:00 sıralarında Gazimağusa'da bir apartmanın önünde, aynı yerde yaşayan E.B. (K-26), sorumluluğunda ruhsatsız olarak bulundurduğu köpeğin yaratabileceği tehlikeye karşı gerekli önleyici tedbirleri almaması sonucunda bir yaralanma meydana geldi. Olay sırasında köpek, apartman önünde bulunan M.A.K. (Ç-5)'nin sol ayağını tırmalayarak yaralanmasına sebep oldu.

Polis tarafından olayla ilgili soruşturma başlatıldı ve E.B. hakkında yasal işlem yapılacağı bildirildi. Soruşturma devam etmektedir.