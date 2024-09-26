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Köpeğin Tehlike Yaratmasına Karşı Önleyici Tedbir Almamak ve Ruhsatsız Köpek Bulundurmak

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Sorumluluğundaki Hayvanın Tehlike Yaratmasına Karşı Önleyici Tedbir Almamak ve Ruhsatsız Köpek Bulundurmak
Köpeğin Tehlike Yaratmasına Karşı Önleyici Tedbir Almamak ve Ruhsatsız Köpek Bulundurmak

Sorumluluğundaki Hayvanın Tehlike Yaratmasına Karşı Önleyici Tedbir Almamak ve Ruhsatsız Köpek Bulundurmak

25.09.2024 tarihinde saat 08:00 sıralarında Gazimağusa'da bir apartmanın önünde, aynı yerde yaşayan E.B. (K-26), sorumluluğunda ruhsatsız olarak bulundurduğu köpeğin yaratabileceği tehlikeye karşı gerekli önleyici tedbirleri almaması sonucunda bir yaralanma meydana geldi. Olay sırasında köpek, apartman önünde bulunan M.A.K. (Ç-5)'nin sol ayağını tırmalayarak yaralanmasına sebep oldu.

Polis tarafından olayla ilgili soruşturma başlatıldı ve E.B. hakkında yasal işlem yapılacağı bildirildi. Soruşturma devam etmektedir.

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