Köpeğinizin cinsi sizin hakkınızda ipuçları veriyor

The Kennel Club tarafından yapılan bir araştırma, farklı köpek ırklarının belirli kişilik özelliklerini taşıyan sahiplerini nasıl etkilediğini ortaya çıkardı.

Daily Mail’in haberine göre, kişiliklerini değerlendirmek için 16 popüler ırktan 1.500’den fazla köpek sahibine anket yapıldı.

Sonuçlar, beş büyük kişilik özelliklerinin seviyelerini ortaya çıkardı: dışa dönüklük, açıklık, uyumluluk, duygusal istikrar ve vicdanlı olmak.

Araştırmacılar daha sonra, diğer ırklara sahip olanlarla karşılaştırıldığında, belirli kişilik özelliklerinde hangi sahiplerin en yüksek sırada olduğunu görebildi.

JACK RUSSELL TERİYER

Bu cinsler arkadaş canlısı köpekler olarak bilinir ve Rick Stein, Serena Williams ve Paul McCartney gibi ünlüler arasında popülerdir.

Çalışma sonuçları, Jack Russell sahiplerini tanımlayan en baskın beş kişilik özelliğinin şöyle olduğunu ortaya koydu: Sadakat (yüzde 88), Yardımseverlik (yüzde 87), Dostluk (yüzde 84), Güvenilirlik (yüzde 83), İyi bir dinleyici (yüzde 82).

İNGİLİZ COCKER SPANIEL

Oprah Winfrey, Charlize Theron ve Prens William ve Kate Middleton, Cocker Spaniel hayranlarıdır ve düzenli olarak yanlarında köpekleriyle fotoğraflanırlar.

Araştırmaya göre, bu cinsin sahipleri; sadık (yüzde 85), başkalarına faydalı (yüzde 84), güvenilir (yüzde 83), aile odaklı (yüzde 83), meraklı (yüzde 81) kişilik özelliklerine sahip.

BORDER TERİYER

Andy Murray’den Diane Keaton’a kadar Border Teriyer, birçok ünlü köpek sahibi arasında popüler bir cins.

Çalışma sonuçları, çekici, canlı ve coşkulu iseniz bu cinsin size en uygun köpek olacağını gösteriyor.

GOLDEN RETRIEVER

Jackie Chan, Conan O’Brien ve Nick Jonas gibi ünlü sahipleri ile Birleşik Krallık ve ABD’deki en popüler köpek ırklarından biridir.

Cinsi, onu aile evcil hayvanı olarak çok uygun kılan arkadaş canlısı, hoşgörülü tavrıyla bilinirken zekası onu oldukça yetenekli bir köpek yapar.

The Kennel Club araştırmasına göre, duygusal olarak daha istikrarlı, pozitif ve mutlu olan insanlar bu köpek cinsine en uygun kişilerdir.

LABRADOR

Drew Barrymore, Anne Hathaway ve Arnold Schwarzenegger, Labrador Retriever hayranlarıdır.

The Kennel Club, “Labrador, tüm soy ırkları arasında en popüler olanıdır ve popülaritesi, aile refakatçisi, hizmet köpeği, rehber köpek ve av köpeği olarak çok yönlülüğünden gelir.” dedi.

Arkadaş canlısı biriyseniz, araştırmaya göre bir Labrador sizin için mükemmel seçim olabilir.

CHIHUAHUA

Bir el çantasına sığacak kadar küçük olan Chihuahua’nın ünlüler arasında en popüler ırklardan biri olması şaşırtıcı olmamalı, en ünlüsü de Paris Hilton.

The Kennel Club araştırmasına göre, chihuahua sahiplerinin en baskın özelliği ise güvenilirlik.