  • BIST 1.420
  • Altın 477,558
  • Dolar 8,3261
  • Euro 9,9948
  • Lefkoşa 26 °C
  • Mağusa 27 °C
  • Girne 25 °C
  • Güzelyurt 26 °C
  • İskele 27 °C
  • İstanbul 19 °C
  • Ankara 23 °C
SON DAKİKA45'i yerel 64 pozitif vaka...En çok vaka Girne'de...

Köpek balığı tarafından bacağı koparılmıştı:O bacağımı aldı ben de dişini

» »
Avustralyalı sörfçü, ülkenin yerel kanunlarına bir istisna olarak, kendisine saldırıp bacağını koparan köpek balığının dişini saklama hakkı kazandı.
Köpek balığı tarafından bacağı koparılmıştı:O bacağımı aldı ben de dişini

Avustralya'da yaşayan 32 yaşındaki sörfçü Chris Blowes, 2015 yılında sörf yaparken uğradığı köpek balığı saldırısında bir bacağını kaybetmişti.

Yaşanan olaydan 6 yıl sonra Blowes, köpek balığının sörf tahtasında bıraktığı bir dişi saklamak için yasal muafiyet kazandı. 

'Kanun bunu söylüyor'

Avustralya Yayın Kurumu tarafından aktarılan habere göre Blowes, "Köpek balığının bacağımı aldığını ve dişinin tahtama sıkıştığını düşününce, ilk başta buna sahip olamamam aptalca görünüyor, ama kanun böyle diyor" ifadelerini kullandı. Blowes, polisin sörf tahtasını ve dişini saldırı sonrasında sahile vurduğunda kurtardığına inandığını söyledi.

 

Yerel kanunlara göre, koruma altında olan herhangi bir türe ait bir parçanın saklanması veya satılması yasak ve 100 bin dolar veya 2 yıla kadar hapis gibi cezai yaptırımları bulunuyor.

6 yıl önce yaşadığı saldırıyla ilgili konuşan Blowes, "Beni salladı ve bir süre benimle oynadı, sonunda bacağım koptu" ifadelerini kullandı.

BBC'ye göre, saldırının ardından yoğun bakımda tedavi gören Blowes 10 gün komada kalmıştı. 

Bu esnada, polis tarafından olay yerinden alınan diş ilgili yetkililere teslim edilmişti.

'Dişi görmeme izin verilmedi'

"O tarihten itibaren dişi görmeme izin verilmedi. Asla bir köpek balığını dişi için öldürmezdim, ancak bacağımı kopardığı için onu saklamamda bir engel göremiyorum. Ben bacağımı geri alamayacağım, köpek balığı da dişini" diyen Blowes, dişi alabilmek için 6 yıl boyunca çeşitli kereler başvuruda bulunduğunu söyledi. 

Ancak, Blowes'un başvuruları sonunda yerel bir politikacı tarafından kabul edildi ve saldırının hatırası teslim edildi. 

ABC'ye göre, eyaletin Balıkçılık Yönetimi Yasası ilk defa böyle bir muafiyet tanıyor.

 

'Yapabileceğim herhangi bir şey olup olmadığını görmek istedim'

Birincil Sanayiler ve Bölgesel Kalkınma Bakanı David Basham, 'en azından dişin Blowes'a geri döndürülmesi için departmanının yapabileceği bir şeyler olduğunu' söyleyerek "Chris çok travmatik bir deneyim yaşadı ve yardım etmek için yapabileceğim herhangi bir şey olup olmadığını görmek istedim" dedi.

'Adil bir alışveriş değil'

Blowes ise, ancak 'çok büyük bir bedel ödediğini' belirterek, bundan sonra saldırıyla ilgili konuşmalarına dişini de götüreceğini ve gelecekteki torunlarına göstereceğini söyledi:

"Adil bir alışveriş değil, dişe karşılık bacak."

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Ethereum’un yaratıcısı artık milyarder05 Mayıs 2021 Çarşamba 17:42
  • Turizmciler 2021 yazı için karamsar05 Mayıs 2021 Çarşamba 16:14
  • Yeni Zelanda Parlamentosu: Çin, Doğu Türkistan'da ağır insan hakları ihlalleri yapıyor05 Mayıs 2021 Çarşamba 15:26
  • Kripto para ile maaş ödeyen patron, fiyatlar yükselince geri istedi04 Mayıs 2021 Salı 23:20
  • DSÖ: Kongo Demokratik Cumhuriyeti’nde Ebola salgını bitti04 Mayıs 2021 Salı 22:59
  • BioNTech-Pfizer aşısının AB'de 12-15 yaş grubu için değerlendirme süreci başladı04 Mayıs 2021 Salı 22:41
  • DNA eşleştiren çöpçatanlar: Bilim sayesinde 'doğru insanı' bulabilir misiniz?04 Mayıs 2021 Salı 22:00
  • Bill Gates’in serveti ‘anlatılır gibi’ değil…Günde 1 milyon dolar harcasa servetini bitirmesi yaklaşık 400 yıl sürer04 Mayıs 2021 Salı 21:18
  • İşin şakası bitti: Dogecoin artık Ford ve Twitter’dan bile değerli04 Mayıs 2021 Salı 21:07
  • Uçakta doğum: Şansına, yolcular arasında doktor ve hemşire vardı04 Mayıs 2021 Salı 20:05
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti