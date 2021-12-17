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Köpek Balıklarındaki Proteinler, Doğal Covid Öldürücü

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Son iki yılda dünyayı kasıp kavuran corona virüsün önlenmesiyle ilgili ABD’den önemli bir haber geldi. Bir araştırma, köpek balıklarındaki proteinlerin Covid’e karşı kalkan vazifesi görebileceğini ortaya koydu.
Köpek Balıklarındaki Proteinler, Doğal Covid Öldürücü

Covid-19'un en bulaşıcı varyantı olarak görülen Omicron tüm dünyayı alarma geçirirken, ABD'deki bilimsel bir çalışmaya dair çarpıcı sonuçlar umut verdi.

ABD'de yürütülen araştırmada, köpek balıklarının bağışıklık sistemindeki proteinlerin Covid-19 ve Omicron gibi varyantlara karşı koruyuculuk sağladığı tespit edildi.

Sonuçları bilimsel dergi Nature'da yayımlanan araştırmaya göre, insan vücudundaki antikora benzeyen ve VNAR olarak adlandırılan proteinler, Covid virüsünün engellenmesinde çok etkili.

Araştırmayı yürüten ekipten Profesör Aaron LeBeau, “doğal Covid öldürücü” olarak nitelenen bu proteinlerin, antikorun ulaşamayacağı alanlara da nüfus edebildiğini vurguladı.

LeBeau, insanların hayatını tehdit eden bir dizi corona virüs olduğuna dikkat çekerek “Gelecekteki SARS salgınlarında kullanılabilecek bir köpek balığı VNAR kalkanı hazırlıyoruz” dedi.

Bilim insanları, hazırlığı süren tedavinin şu anki pandemi sürecinde hazır olamayacağını, ancak gelecekteki salgınlarda kullanılabileceğini belirtti.

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