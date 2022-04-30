Köpek cinslerinin ortalama ömür çizelgesi çıkartıldı

İngiltere'de veterinerler köpeklerin ortalama ömrü konusunda bugüne kadarki en kapsamlı araştırmayı yaptı.

İnsanın en iyi dostu kimdir? Köpek besleyenlerin, cevabından hiç şüphe etmediği bir soru bu.

Ama köpek severlerin bildiği tatsız bir gerçek de var. Can dostları, insanlardan çok daha kısa ömürlü.

Gözlerinizin içine bakan tüy yumağı, acaba sizinle daha kaç sene beraber olacak? 15 yıl mı, yoksa 10 yılı çıkartsa şanslı mısınız?

İngiltere'de veterinerler konuyu bugüne kadar yapılmış en kapsamlı biçimde araştırdı ve ülkede beslenen köpek cinslerinin ortalama ömürlerini bir çizelge halinde yayımladı.