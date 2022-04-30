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Köpek cinslerinin ortalama ömür çizelgesi çıkartıldı

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İngiltere'de veterinerler köpeklerin ortalama ömrü konusunda bugüne kadarki en kapsamlı araştırmayı yaptı.
Köpek cinslerinin ortalama ömür çizelgesi çıkartıldı

İnsanın en iyi dostu kimdir? Köpek besleyenlerin, cevabından hiç şüphe etmediği bir soru bu.

Ama köpek severlerin bildiği tatsız bir gerçek de var. Can dostları, insanlardan çok daha kısa ömürlü.

Gözlerinizin içine bakan tüy yumağı, acaba sizinle daha kaç sene beraber olacak? 15 yıl mı, yoksa 10 yılı çıkartsa şanslı mısınız?

İngiltere'de veterinerler konuyu bugüne kadar yapılmış en kapsamlı biçimde araştırdı ve ülkede beslenen köpek cinslerinin ortalama ömürlerini bir çizelge halinde yayımladı.

Ortalama 12,7 yıl yaşayan Jack Russell Terrier cinsi köpek, uzun ömür sıralamasının tahtında oturuyor.

Border Collie, 12,1 yıl ile ikinci, Springer Spaniel ise 11,9 yıl ile üçüncü sırada yer alan köpek cinsleri.

Öte yandan sosyal medyada son yıllarda sıkça karşımıza çıkan bazı köpek cinsleri, popülerlikleri kadar kısa ömürleri ile de dikkat çekiyor.

Bunlar, daha küçük yapılı ve basık suratlı köpek türleri.

Ortalama ömür listesinde en altta yer alan dört köpek cinsi de basık suratlı.

French Bulldog sadece 4,5 yıl ortalama ömre sahip ve listenin en altında yer alıyor.

Bunu English Bulldog cinsi köpekler 7,4 yıl ile takip ederken Pug ve American Bulldog cinsi köpeklere ise 7,7 ve 7,8 yıl ortalama ömür biçilmiş.

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Cinslere göre ortalama ömür:

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Yaş hesabı için 20 milyon hayvanın bilgilerini içeren dev bir veri tabanından yararlanıldı.

Fakat araştırmacılar, elde ettikleri rakamların 'ortalama' ömre işaret ettiğinin altını çiziyor. Bir köpeğin ne kadar uzun ya da kısa yaşayacağını belirleyen çok sayıda faktör var.

Örneğin Chihuahua (Şivava) cinsi köpeklerin ortalama ömrü 7,9 yıl olarak belirlenmiş.

Görece düşük bir yaş ortalaması ve bunun sebebi Şivavalar arasında bebek ya da çocuk yaşta ölümlerin yüksek seyretmesiyle bağlantılı.

Araştırmanın baş yazarlarından Dr. Dan O'Neill, altı yaşını geride bırakmış bir Şivavanın önünde iki yıldan az yaşam süresi kaldığını düşünmenin yanlış olacağını vurguluyor.

Yetişkin hayata erişmiş bu cins bir köpeğin 15-16 yıla kadar yaşadığı vakalar var.

Bu yüzden veterinerler, sahipsiz kalmış yetişkin bir köpeği evlat edinmek isteyenlerin sadece ortalama ömür bilgisine takılıp kalmalarının yanlış olacağını belirtiyor.

French Bulldog cinsi köpeklerin ortalama 4,5 yıl olarak belirlenen ömürleri konusunda da araştırmacılar temkinli.

Bu cinsin çok hızlı artan popülerliği nedeniyle bir nüfus patlaması yaşandığını söyleyen veterinerler, ortalama ömürlerine dair daha güvenilir rakamlara erişmek için henüz erken olduğunu söylüyorlar.

Fakat bu çizelgenin köpek cinsleri arasında genel bir ayrım yapmakta faydalı olacağına şüphe yok.

Evcil hayvanlara sağlık sigortası veren şirketler de araştırmanın sonuçlarıyla yakından ilgili.

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