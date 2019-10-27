Köpek beslemenin, onu evdeki ses, nefes olarak görmenin insanın hayatına olumlu katkısı olduğu bir gerçek. Ancak, bakımları zor. Bu nedenle özellikle çalışan köpek sahipleri mutlaka her gün dışarı çıkarılmaları gereken köpeklerinin sorumluluğunu başkalarıyla paylaşıyor. ‘O başkaları’ da bu işten para kazanıp evini geçindiriyor. İstanbul’da köpek gezdirenlerin bazılarının geliri ayda 5-6 bin lirayı buluyor.