Köpek Mama İstasyonları teslim edildi

Kamu – İş Kadın Dayanışma Komitesi 23 Kasım tarihinde, Yetkili bulunduğu Çatalköy-Esentepe Belediyesi’ne sokak köpeklerinin aç kalmaması için yaptırmış olduğu Köpek Mama İstasyonlarını teslim etti.
Etkinliğe Kamu İş Sendikası Genel Başkanı Ahmet Serdaroğlu, Çatalköy – Esentepe Belediye Başkanı Ceyhun Kırok ve Kadın Komite Üyeleri katıldı.
Etkinlikte, Kamu İş Başkanı ve Belediye Başkanı birer konuşma yaparak, bu tür Sosyal Hizmet Projelerinin devam edeceğini belirttiler ve Çatalköy – Esentepe Belediye Başkanı Köpek Mama İstasyonlarının yapılmasından dolayı Kamu İş Sendikası Genel Başkanı Ahmet Serdaroğluna, Yönetim Kuruluna ve Komite Üyelerine hassasiyetlerinden dolayı teşekkür etti.
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