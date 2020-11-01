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"Köpek memesi" hastalığına yakalandı: Eşim bile benden tiksinmek üzere!

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Niegde'de halk arasında "Köpek Memesi" hastalığı olarak bilinen Hidradenitis Suppurativa (HS) hastalığına yakalanan Enver Dağtekin, eşim bile kendisinden tiksinmek üzere olduğunu ve psikolojisinin bozulduğunu söyledi.
"Köpek memesi" hastalığına yakalandı: Eşim bile benden tiksinmek üzere!

Altunhisar ilçesine bağlı Karakapı Mahallesi'nde yaşayan Enver Dağtekin, 18 yaşında halk arasında "Köpek Memesi" olarak bilinen Hidradenitis Suppurativa (HS) hastalığına yakalandı.

Yaklaşık 9 yıldır hastalıkla mücadele eden Dağtekin, zamanla gündelik ihtiyaçlarını karşılayamaz hale geldiği için işini de bırakmak zorunda kaldı. Uzun yıllardır yürümekte zorlanan Dağtekin, işsiz olduğu için evini de geçindiremez hale geldi.

Birçok hastane gezen Dağtekin, hastalığının kronik olduğu cevabını alırken, sağlık durumu ise günden güne kötüye gitti. Bu durumun psikolojisini bozduğunu kaydeden Dağtekin, yardım istedi.

Uyurken acı çekiyor

Hastalık nedeniyle kol ve bacaklarında oluşan yaraların özellikle uyurken acı çekmesine neden olduğunu dile getiren Dağtekin, yıllardır geçen uykusuz gecelerin kendisini yıprattığını kaydetti. Doktorların hastalığa çözüm bulamamasından sonra büyük üzüntü yaşadığını ve hayata küstüğünü vurgulayan Dağtekin, "Bu hastalık gelip beni buldu. Yaşamak günden güne daha da zorlaşıyor. Ailem, halime acır duruma geldi. Eşim bile artık benden tiksinmek üzere. Sesimi duyun ne olursunuz" diye konuştu. (DHA)

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