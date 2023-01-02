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Köpek sahibi olmak, çocuklarda egzama görülme riskini düşürüyor

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Yeni bir çalışma, bir köpeğe sahip olmanın çocukların egzama olma riskini azaltabileceğini gösterdi.
Köpek sahibi olmak, çocuklarda egzama görülme riskini düşürüyor

Her beş çocuktan birini ve her 10 yetişkinden birini etkileyen egzama, cildin kaşınmasına, kurumasına ve çatlamasına neden olur.

Uzmanlar, bu sorunun sebebini bilmiyorlar, ancak bunun genetik olabileceğine ve cilt bariyerinin düzgün çalışmayarak alerjenlerin girmesine izin vermesinden kaynaklanabileceğine inanıyorlar.

 

Şimdi araştırmacılar, doğduktan sonraki ilk aylarda bakterilere maruz kalmanın, bir çocuğun sağlıklı bir bağışıklık sistemi geliştirmesine yardımcı olabileceğini ve potansiyel olarak egzama gibi durumları azaltabileceğini söylüyor. Özellikle de araştırmacılar, bir köpekle birlikte olmanın çocuklarda gelişen egzamaya karşı önemli bir koruyucu etkisi olduğunu iddia ettiler.

ABD’li uzmanlar, iki yaşın altındaki yaklaşık 800 çocukta egzama oranlarını takip etti ve ebeveynlerinin hamilelik sırasında veya doğdukları ilk yılda evde köpek besleyip beslemediğine baktı.

Michigan, Detroit’teki Henry Ford Health ekibi, köpeklerin çeşitli bakterilerinin çocukların bağışıklık gelişimine yardımcı olabileceğini söyledi.

Araştırmalar, yaşamın ilerleyen dönemlerinde egzamayı şiddetlendirebilen bazı bakterilerin, bir çocuğun daha erken maruz kalması durumunda hastalığın ortaya çıkmasını önleyebileceğini gösterdi.

Araştırmacılar; “Verilerimiz, doğum öncesi ve erken yaşamda köpek maruziyetinin, iki yaşında veya öncesinde egzama gelişimi üzerinde önemli bir koruyucu etkiye sahip olduğunu gösteriyor” dedi.

Araştırmaya göre; evcil hayvan beslemek, bebek bağırsak mikrobiyal bileşimini etkilediğinden, köpeğe maruz kalan çocuklarda daha düşük egzama oranı görülüyor.

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