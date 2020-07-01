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Köpek sahipleri partnerleri ve evcil hayvanları arasında tercihe zorlanırsa ne yapar?

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Köpek sahipleri partnerleri ve evcil hayvanları arasında tercihe zorlanırsa ne yapar?
Köpek sahipleri partnerleri ve evcil hayvanları arasında tercihe zorlanırsa ne yapar?

İngiltere'de yapılan bir araştırma, her üç kişiden birinin partnerleri ve köpekleri arasında tercih yapmak zorunda kalmaları durumunda köpeklerini seçeceklerini ortaya koydu. Ankete katılan her 10 kişiden 4'ü de köpeklerine eşlerinden daha fazla sevgi gösterdiklerini itiraf ediyor.

Köpek sahibi olan birçok insan için dört ayaklı dostları ilk randevuda kritik bir role sahip. Ankete katılanların yüzde 38'i köpeklerinin sevmediği bir insanla ilişkilerinin yürümeyeceğini düşünüyor. Diğer yandan köpek sahibi olanların yüzde 40'ından fazlası "aşk hayatlarını olumsuz etkileyeceği" gerekçesiyle köpeklerinin yatak odasına girmesine izin vermiyor.

İngiltere'de köpek sahibi olan çiftler ortalama haftada iki kez köpekten dolayı tartışıyor. Köpeklerin romantik ilişkilerde çatışma kaynağı olabileceğine dikkat çeken araştırmacılar, her 8 çiftten birinin "ya köpek, ya ben" noktasına sürüklendiğini belirtiyor. Her üç kişiden biri bu durumda köpeğini seçeceğini söylerken, dört kişiden biri de köpeğine "fazla takıntılı" partnerini terk edebileceğinin altını çiziyor.

En çok tartışma çıkaran konuların başında köpeği kimin yürüyüşe götüreceği geliyor. İkinci popüler konu ise köpeğin neden olduğu dağınıklığı kimin toplayacağı.

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