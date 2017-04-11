Köpek sahiplerinin bebekleri neden daha sağlıklı?

Evcil hayvanların yeni doğan bebeklere bir zararı olup olmadığı hep tartışılan bir sağlık konusu. Hayvanların tüylerinin çocuğa zararı olup olmadığı, evcil hayvanın bebeği kıskanıp zarar verme ihtimali gibi kaygılar, sahipleri düşündüren konulardan biri..

Fakat araştırmalar gösteriyor ki evde hayvan beslemenin yeni doğanlar üzerinde yararları da var. Çocukların astım hastalığına yakalanma oranı hayvan yaşayan evlerde daha düşük. Ayrıca evcil hayvanlar alerjiler üzerinde de olumlu bir etkiye sahip.

ÖZELLİKLE KÖPEKLER DAHA ETKİLİ

Alberta Üniversitesi tarafından yapılan yeni bir araştırmaya göre, evcil hayvanların bebeklerin bağırsak florası üzerinde de olumlu bir etkisi bulunuyor. Araştırmanın sonuçları çoğu köpek olmak üzere (yüzde 70), evcil hayvanlar bebeklerin yararlı bağırsak bakterilerine sahip olmalarını sağlıyor.

Alerji ve fazla kilolu olma gibi sorunların da azalmasına katkı sağlayan evcil hayvanların bebeklerin sindirim sisteminde yararlı bakteri üretimindeki katkısı daha anne karnında başlıyor.

Bu bakteriler çocuğun aşırı kilolu olmasının önüne geçilmesinde fayda sağlıyor.