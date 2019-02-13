Araştırmalara göre, köpekler bazıları yok olma tehlikesiyle karşı karşıya olan 200 farklı türü tehdit ediyor. Yine de 'Tehlike altındaki türler konuşulurken, vahşi köpeklerden yeterince bahsedilmiyor' diyor konunun uzmanları.

Her ne kadar 'insanın en iyi dostu' dense de köpekler vahşi doğa için bir tehdit olmaya başlamış durumda. Bilim insanları köpeklerin 10'a yakın kuş ve hayvan türünün yok olmasında katkısı olduğunu söylüyor.