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Köpekbalığı ve vatoz türleri uluslararası koruma kapsamına alınıyor

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Soyu tükenme tehlikesiyle karşı karşıya bulunan, eti ve yüzgeçleri için de avlananlar da dahil olmak üzere 18 köpekbalığı ve vatoz türünün korunmasına yönelik kuralların sıkılaştırılması üzerinde uzlaşıldı.
Köpekbalığı ve vatoz türleri uluslararası koruma kapsamına alınıyor

Teklif, Nesli Tükenmekte Olan Türlerin Uluslararası Ticaretine İlişkin Sözleşme (CITES) toplantısında kabul edildi.

Koruma altında alınan türler arasında mako köpekbalıkları, kemane balıkları ve çeşitli vatozlar da bulunuyor.

Köpekbalığı yüzgeci çorbasına artan talep, okyanuslardaki köpekbalığı sayısının azaltmasında rol oynayan nedenlerden biri.

Meksika tarafından sunulan öneri, bu türlerin avlanmalarının türün hayatta kalmasını etkilemediği kanıtlanmadığı sürece ticaretinin yapılamaması anlamına geliyor.

Ticari balıkçılıkta her yıl 100 milyon köpekbalığının avlandığı tahmin ediliyor.

En hızlı yüzen köpekbalığı türü olan Makos köpekbalıkları Akdeniz'de tamamen yok oldu ve Atlantik, Kuzey Pasifik ve Hint Okyanusu'ndaki sayıları hızla azalıyor.

40 ülke karşı çıktı

102 ülke öneriye destek verirken, Çin, İzlanda, Japonya, Malezya ve Yeni Zelanda'ya dahil 40 ülke karşı çıktı.

Bazı ülkeler, mako köpekbalıklarının sayısının avlanma nedeniyle azaldığına dair yeterli kanıt bulunmadığını savundu.

Shark Trust adlı köpekbalıklarını korumak için kurulan sivil toplum kuruluşunun müdürü Ali Hood, kararı mennuniyetle karşıladı.

Hood "Mako Köpekbalıklarının eti ve yüzgeçleri çok değerli. Özellikle açık denizlerde, on yıllardır kısıtlama olmadan yapılan avcılık sayılarının önemli ölçüde azalmasına neden oldu." dedi.

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