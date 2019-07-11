Köpekbalığını bütünüyle yutan dev balık görüntülendi (Video)

Okyanus tabanında gemi enkazı arayan araştırmacılar nadir görülebilecek bir etobur manzaraya şahit oldu

Okyanus kaşifleri bir köpekbalığını bütünüyle yutan bir batık balığını görüntüledi. Kaşifler o esnada okyanus tabanında kılıç balığı yiyen bir grup köpekbalığını kameraya çekiyordu.

Video ABD Ulusal Okyanus ve Atmosfer İdaresi (NOAA) tarafından yayımlandı. Araştırmacılar söz konusu görüntüleri, gemi kazası olduğunu düşündükleri bir alana kurdukları uzaktan kumandalı kamera sayesinde yakalamayı başardı.

Gemi enkazı görmeyi bekleyen araştırmacılar 2,5 metre uzunluğundaki kılıç balığıyla karnını doyuran bir grup köpekbalığıyla karşılaştı. Tam bu esnada ekranda ağzındaki köpekbalığıyla birlikte dev bir batık balığı belirdi.

NOAA yetkilileri bir blog yazısında normalde gruplar halinde hareket etmeyen köpekbalıklarının muhtemelen kılıç balığı leşine doğru çekildiğini belirtti.