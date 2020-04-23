İngiltere’de Medical Detection Dogs adlı kuruluş altı köpeği corona virüsü yarım saniyeden az bir sürede tespit edebilmesi için eğittiğini duyurdu. Hükümetle görüştüğünü bildiren kurum, eğer projeye onay alırsa eğitilen köpeklerin havalimanlarında Covid-19 hastalarını tespit etmek için kullanılacağını açıkladı.

“Köpekler 6 haftalık eğitimle corona virüs hastalarını yarım saniyede tespit edebilir”