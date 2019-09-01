Köpekler sadece ezan sesine tepki vermiyor Bilimin bu konuda bir açıklaması var. Evvela şunu belirtmek gerekir ki köpekler sadece ezan sesine tepki vermiyor. Yakınlarından fazlaca sesli geçen bir ambulansın veya itfaiye aracının sirenine de tepki veriyorlar. Fakat biz en sık ezan sesine verdikleri tepkiye şahit olduğumuz için, köpeklerin sadece ezan okunurken uluduklarını zannediyoruz.

Camilerden ezan sesi yükseliyor ve o da ne? Sokak köpeklerinin hepsi bir ağızdan uluyup havlamaya başlıyor! Peki ama neden?