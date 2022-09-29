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Köpekler, insanlardaki psikolojik durumları algılayabiliyor

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Araştırmaya göre, köpekler, insanların akut psikolojik stres tepkisiyle ilişkili fizyolojik süreçlerini yüzde 93,75 doğrulukla tespit edebiliyor.
Köpekler, insanlardaki psikolojik durumları algılayabiliyor

PLOS ONE dergisinde yayımlanan ve Queen’s Üniversitesi’nden Clara Wilson tarafından yürütülen araştırmada, stresin insan nefesinde ve terinde sebep olduğu değişikliklerin köpekler tarafından yüzde 93,75 doğru algılandığı bulgusuna ulaşıldı.

Araştırmacıların, köpeklerin olağanüstü koku alma duyusu, insanlarla yakın evcilleşme geçmişlerinin yanı sıra insanların anksiyete, panik atak ve travma sonrası stres bozukluğu gibi psikolojik durumlarını desteklemek için kullanımları göz önüne alındığında köpeklerin tepki vermek için sahiplerindeki kimyasal sinyalleri algılayıp algılamadığını merak ettikleri belirtildi.

Çalışma için, araştırmacılar, sigara içmeyen kişilerden yakın zamanda yemek yememiş veya bir şey içmemiş olmaları kaydıyla nefes ve ter örnekleri topladı.

Örneklerden, hızlı tempolu bir aritmetik görevden önce ve sonra kalp hızı (HR) ve kan basıncı (BP) ölçümleri alındı.

Görev nedeniyle HR ve BP seviyelerinde bir artış yaşayan 36 katılımcıdan alınan örnekler, toplandıktan sonraki üç saat içinde eğitimli köpeklere gösterildi.

Kokuları eşleştirmek için bir tuş ve mama kullanılarak seçim yapmak için eğitilen farklı türden 4 köpekten katılımcının görevin sonunda alınan stres örneğini bulmaları istendi.

Aynı kişinin görev başlamadan sadece birkaç dakika önce alınan örneklerinin de bulunduğu dizilimde köpekler, 720 denemenin 675’inde yüzde 93,75 doğruluk yüzdesiyle doğru örneği tespit etti. 

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