Köpekler kötü insanları fark ediyor

Köpekler hakkında bir gerçek daha ortaya çıktı; köpekler kötü insanları tanıyabiliyor. Son yıllarda yapılan bir araştırma, köpeklerin bir insanın ne kadar güvenilir olduğunu analiz edebildiğini gösterdi.

Köpekler hakkında ortaya çıkan bir gerçek daha: köpekler kötü insanları tanıyabiliyor. Son yıllarda yapılan bir araştırma, köpeklerin bir insanın ne kadar güvenilir olduğunu analiz edebildiğini gösterdi.

Bir köpek sahibi olup başka bir insana güvenip güvenemeyeceğimizi dedektif gibi bir köpekten öğrenebiliriz.

Çalışma, Japonya'daki Kyoto Üniversitesi'nden Akiko Takaoka tarafından yapıldı. Çalışma ile bir köpeğin kendisine yalan söyleyen birine güvenip güvenemeyeceği bilinmek istendi. Araştırmacılar deneyi 3 bölüme ayırdılar.

Bilim insanları, araştırmanın köpeklerin davranışsal çalışmaları üzerinde potansiyel bir etkisi olduğunu iddia ediyor. Deneyde, köpek sahipleri ilk önce yiyecek dolu bir kabı işaret ettiler. Köpek yiyecek dolu kaba koştu. Daha sonra yiyeceksiz kabı işaret ettiler. Böylece köpek kaba yaklaştı ancak kandırılmış oldu.

Köpeklerin, sahiplerinin gösterdiği bir nesneye doğru koştuğu zaten biliniyordu. Bu yüzden köpeklerin insan hareketlerini anlayabildiğine inanılıyor.

Deneyde son olarak, köpekler yalan söyleyen bireylere inanmadığı için gösterilen kaplara yönelmedi. Animal Cognition Journal'a göre, deneyde yer alan 34 köpek vardı ve hepsi aynı sonucu gösterdi. Köpekler, önceki deneyimlerini bir kişinin güvenilmez olduğunu bilmek için kullandı.



Çalışmayı gerçekleştiren Takaoka, kurtlar ve köpekler aynı familyadan olduğundan deneye kurtlarla devam etmeyi planlıyor. Aynı zamanda mevcut deney köpeklerin yeni şeyler hakkında meraklı olduğunu kanıtlıyor.

Diğer araştırmalar gösteriyor ki köpekler diğer insanların sahipleriyle nasıl anlaştığını da kontrol ediyor. Başka bir deneyde, köpek sahipleri insanlardan yardım istiyor. Daha sonrasında, insanlar köpeği beslemeyi deniyor. Ancak köpekler şaşırtıcı bir sonuç sergiliyor. Sahibine kaba ve sert davranan insanlardan beslenmeyi reddeden köpekler, yardım eden kişilerin verdikleri yemeği yemeyi tercih ediyor. Yardım isteğine karşı hiçbir şey yapmayan insanlar bile anlayışla karşılanıyor ama kaba ve agresif davranan insanlar köpeklerin güvenini kazanamıyor.

YABANCILAR VE SAHİPLERİ ARASINDAKİ İLETİŞİMİ DE OKUYABİLİYORLAR

"Neuroscience and Biobehavioural Reviews" tarafından raporlanan bir başka çalışma, köpeklerin yabancılar ve sahipleri arasındaki iletişimi okuyabildiğini gösterdi. Deneyde, köpeklerin sahipleri iki gruptan oluşan yabancılardan küçük bir yardım istedi. Köpekler sosyal kuralları iyi anladığını açıkça gösterdi. Sahiplerine kötü davranan insanlardan uzak durdu.

Köpeklerin jest ve mimiklerimizi okuyabildiği daha önce kanıtlanmıştı. Şimdiyse onlar hakkında daha çok şeyi biliyor, bizim inandığımızdan çok daha akıllı olduklarını anlıyoruz. Köpekler hareketlerimizi deşifre edebiliyor, sosyal ipuçlarını takip edebiliyor ve bu konuda karar verebiliyor. Ayrıca araştırmalar köpeklerin çoğunlukla bulunduğu anı yaşadığını, geçmiş ve gelecek için fazla düşünmediğini gösteriyor.

Eğer köpeğinizi yanlış yönlendirirseniz, size güvenmeyecek ve itaat etmeyecektir. Son olarak köpeğiniz arkadaşlarınızı sevmiyorsa, arkadaşlarınızda bir problem olup olmadığını gözden geçirmeniz gerekebilir.