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Köpeklerdeki distemper (köpek gençlik hastalığı) hakkında açıklama

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Rum Veterinerlik Dairesi’nin, köpeklerde görülen “distemper”(köpek gençlik hastalığı) konusunda açıklama yaptığı belirtildi.
Köpeklerdeki distemper (köpek gençlik hastalığı) hakkında açıklama

Politis gazetesine göre Rum Veterinerlik Dairesi konuyla ilgili yaptığı açıklamada “distemper” hastalığının kamu sağlığı için herhangi bir tehlike arz etmediğini belirtti. 

Daire açıklamasında ayrıca Güney Kıbrıs’ta bu hastalığın görüldüğüne dair herhangi bir bulgunun ortaya çıkmadığını da ifade etti. 

Açıklamada, söz konusu hastalığın, hayvanlardan insanlara bulaşan hastalıklar grubunda yer almadığına da dikkati çekildi. 

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