Köpeklere özel şehir turu

Otobüsle şehir turu, dünyanın pek çok büyük metropolünde uygulanan bir turistik aktivite. Londra'da bir şirket, bu turu daha farklı bir yöntemle uygulamaya koydu.

Köpekler için özel olarak düzenlenen dünyanın ilk turistik otobüs turu Londra’da başladı.

More Than (Daha Fazlası) isimli Londra merkezli sigorta firması tarafından bir beyin fırtınası sonrası uygulamaya konulan bu ilginç fikirle, köpekler ve sahipleri şehir turuna davet edildi.



Köpekler, turda şehrin en gözde yerleri Buckingham Sarayı, Hyde Park, Kensington Sarayı gibi yerleri görmenin yanı sıra Londra’nın gözde köpek parklarını da görme fırsatı buluyorlar.

Evcil köpek kültürünün dünyada en yaygın olduğu şehirlerin başında gelen Londra’da, bu tura katılan köpeklere bir de özel tur haritası veriliyor.

Şehrin en gözde köpek gezdirme rotalarının, en iyi köpek parklarının ve evcil hayvan kabul eden kafe ve restoranlarının da olduğu bu haritada köpekler için gerekli her şey düşünülmüş.

Bir saat süren bu turda köpek sahiplerine ve köpeklere brifing de veriliyor.

Örneğin Buckingham Sarayı’ndan geçerken Kraliçe Elizabeth’in koltukta bulunduğu dönem boyunca 30’dan fazla Corgi cinsi köpeği olduğunu öğreniyorlar.

Bu özel tur belirli bir ücret karşılığı günde 3 kez düzenleniyor. Tura yer bulmak zor olduğu için önceden rezervasyon gerekiyor.