Köpekleri Katletti: Ağır Cezadan 6 Ay Hapis Cezası!

Geçitkale’de kuzularına ‘musallat’ olduğu bahanesiyle 4 ay arayla, iki köpeği av tüfeği ile vurarak öldüren Ahmet Çiftçioğlu, 6 ay hapse mahkûm oldu.

Geçitkale’de kuzularına ‘musallat’ olduğu bahanesiyle 4 ay arayla, iki köpeği av tüfeği ile vurarak öldüren Ahmet Çiftçioğlu, 6 ay hapse mahkûm oldu.

Mağusa Ağır Ceza Mahkemesi, Geçitkale’de alkol tesiri altındayken, kuzularına ‘musallat’ olduğu gerekçesiyle 4 ay arayla, tasarrufunda kanunsuz olarak bulundurduğu av tüfeğiyle, başıboş 2 köpeği 2’şer el ateş edip vurarak öldüren Ahmet Çiftçioğlu’nu, 6 ay hapse mahkûm etti. Mahkeme ayrıca Ahmet Çiftçioğlu’nun hayvana şiddete meyili olduğuna bulgu yaparak, Çiftçioğlu’nu 3 yıl süreyle ateşli silah kullanmaktan ve taşımaktan da men etti.