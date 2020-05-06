Köpekleri Kovid-19 ön tanısı koymak için kullanabiliriz”

ABD’li veterinerler "koronavirüs hafiyesi" köpeklerin eğitimine başlayacak. 8 köpek üç hafta boyunca koronavirüs barındıran tükürük ve idrar örneklerine maruz kalacak.

Çin’in Vuhan kentinde tespit edildikten sonra dünya çapında yayılan yeni Koronavirüs, insanları hasta etmeye devam ederken, bilim insanları da virüsün etkisini azaltmak için birçok farklı yöntem deniyor. Bu yöntemler arasında eğitimli hayvanların kullanılması da yer alıyor.

Pensilvanya Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi’nden araştırmacılar, Koronavirüsün kokusunu almaları için köpekleri eğitmeye başladığını duyurdu. Fakültenin internet sitesinde yayımlanan açıklamaya göre araştırmacılar, köpekleri Covid-19 hastalarını diğerlerinden ayırt edecek şekilde eğitmeyi amaçlıyor.

Çalışmaya liderlik eden Köpek Bilimleri ve Spor Hekimliği profesörü Dr. Cynthia Otto, “Bu köpeklerin potansiyel etkisi ve Covid-19’u algılama yeteneği önemli olabilir” dedi.

Araştırmacıların Temmuz başında başlamayı umduğu ve üç hafta sürecek denemelerde 8 köpek laboratuvar ortamında Koronavirüs barındıran tükürük ve idrar örneklerine maruz kalacak.

NBC News’in aktardığına göre kokulara aşina olan köpeklerin Koronavirüs pozitif ve negatif örnekleri ayırt edip edemediği tespit edilecek.

Araştırmacılar köpeklerin pozitif örnekleri ayırt edebildiği durumda Koronavirüs taşıyan insanları da tanıyabileceğini düşünüyor.