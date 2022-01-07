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Köpeklerin Farklı Dilleri Ayırt Edebildiği Belirlendi

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Araştırma ekibi, çalışmanın, bilim insanlarının insana ait olmayan bir beynin iki farklı dili birbirinden ayırma yeteneğine sahip olduğunu ilk kez gösterdiğini söyledi.
Köpeklerin Farklı Dilleri Ayırt Edebildiği Belirlendi

Macaristan’ın en köklü eğitim kurumlarından Eötvös Loránd Üniversitesi’nde yapılan yeni bir araştırma, can dostlarımız köpekler hakkında bilinmeyen yeni detayları ortaya çıkardı.

Yapılan araştırmaya göre, köpekler konuşma ve anlamsız konuşma arasındaki farkı anlayabildiği gibi yabancı dilleri de ayırt edebiliyor.

Eötvös Loránd Üniversitesi’nden araştırmacılar, gerçek kelimeleri ve anlamsızca türetilen kelimeleri köpeklere dinleterek beyin taramalarını aldı.

FARKLI DİLLERİ ALGILAYABİLİYORLAR

Köpeklerin beyinlerinin farklı işitsel bölgelerinin konuşmaları tanımladığı ortaya çıkarken, farklı bir dil konuşulduğunda da köpeklerin tepki verdiği tespit edildi.

Ekip, çalışmanın, bilim insanlarının insana ait olmayan bir beynin iki farklı dili birbirinden ayırma yeteneğine sahip olduğunu ilk kez gösterdiğini söyledi.

Araştırmaya Macaristan’daki Eötvös Loránd Üniversitesi’nden etolog Laura Cuaya önderlik etti. Cuaya, ‘Birkaç yıl önce doktora sonrası araştırmam için Meksika’dan Macaristan’a taşındım. Köpeğim Kun-kun benimle geldi. Daha önce onunla sadece İspanyolca konuşmuştum. Bu yüzden Kun-kun’un Budapeşte’deki insanların farklı bir dil – Macarca konuştuklarını fark edip etmediğini merak ediyordum.” dedi.

FARKLI BEYİN AKTİVİTELERİ SAPTANDI 

Araştırmacılar, yaptıkları çalışmada, normalde sadece İspanyolca veya Macarca duymaya alışkın olan 18 köpeği (Kun-kun!dahil), fonksiyonel manyetik rezonans görüntüleme (fMRI) makinesinde inceledi.

Her tarama sırasında köpeklere 1943 çocuk kitabı ‘Küçük Prens’ten hem Macarca hem de İspanyolca konuşulan alıntılar çalındı.

Araştırmacılar, tanıdık bir dilden türetilip türetilmediğine bakılmaksızın, konuşmayı dinlerken, köpeklerin birincil işitsel kortekslerinde tamamen farklı beyin aktivitesi kalıpları sergilediklerini buldular.

Yine Eötvös Loránd Üniversitesi’nden makale yazarı Raúl Hernández-Pérez, “Köpek beyinleri, insan beyni gibi, konuşmaları ayırt edebiliyor” dedi. Ancak etolog, ‘bu konuşmayı algılama yeteneğinin altında yatan mekanizma, insanlarda konuşma duyarlılığından farklı olabilir.” diye de ekledi.

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