Köpeklerin ‘fazla havlaması’ yasaklandı

Fransa’da bir kasabada belediye yönetimi köpeklerin fazla havalamasını yasaklayan bir karar aldı. Çok havlayan köpeklerin sahiplerininin 68 avro ceza ödeemesini öngören karar, hayvan hakları savunucularını kızdırdı.

The Telegraph’da yer alan habere göre 1500 nüfuslu Feuquières’in belediye başkanı Jean-Pierre Estienne bazı köpeklerinin havlamasıyla hayatı yaşanmaz hale gelen vatandaşların şikayeti üzerine böyle bir karar çıkarttıklarını söyledi.

Bu hafta başından itibaren köpekleri ‘uzun bir süre veya tekrarlayan şekilde havlayan’ bireyler 68 avro ceza ödeyecek.

Estienne “Burada amaç köpeklerin havlamasını yasaklamak değil ve köpeği bir kez havlayana ceza kesilmeyecek. Kasabamızın köpeklere karşı bir tavrı yoktur. Fakat köpek sahibi olmaya karar verdiğinizde, eğitmek zorundasınız” dedi.

Karar, kasabada birden fazla köpek sahibi bir vatandaşın çevre sakinlerinin şikayetlerine rağmen hassasiyet göstermemesi sonucu alındı. Rahatsız olan çevre sakinleri bir şikayet dilekçesini imzaya açarak konuyu belediye yönetimine götürdü.

Hayvan Haklarını Savunma Derneği’nden karara itiraz geldi. Le Monde’a konuşan dernek başkanı Stéphane Lamart “Bu tamamen çılgınlık. O zaman pazar sabahları çalan kilise çanlarını da durdurabilirsiniz! Köpeklerin ağzı var ve havlıyorlar. İnsanlar hırsızlık sırasında çalan alarmı duyunca hiç de rahatsız olmuyor” dedi.