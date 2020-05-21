Köpeklerini zehirlediler diye ekinlerini ateşe vermiş! Şahıs tutuklandı

17.5.20 tarihinde öğle saatlerinde Gönendere-Serdarlı ana yolu üzerinde kullanımındaki aracı ile seyretmekte iken 3 adet tablet şeklindeki kömür yakacağını tutuşturup 3 farklı noktaya atmak suretiyle yangın çıkaran O.B 20.5.20 tarihinde tespit edilerek polis tarafından tutuklandı.

Zanlı bugün 21.5.20 tarihinde, ekinleri ve büyümekte olan bitkileri ateşe vermek ve kasti hasar suçlamasıyla Gazimağusa kaza mahkemesinde yargıç huzuruna çıkarılarak hakkında 1 gün tutukluluk emri temin edildi. İddia makamı adına mahkemede hazır bulunan savcı Hasan Boşnak, ilk tanık olarak polis memuru Vedat Bilginaylar’ ı tanık kürsüsüne çağırdı. Bilginaylar yemin altında verdiği şahadette zanlının 17.5.20 tarihinde, o tarlada önceden köpeklerinin zehirlendiği iddiasıyla tasarrufunda bulundurduğu 3 parça tablet şeklinde kömür yakacağını tutuşturup 3 farklı noktaya atmak suretiyle yangın çıkmasına sebep olduğunu aktardı. Çıkan yangın sonucu S.E’ ye ait 14 adet zeytin ağacının kısmen, 4 top 16 mm lik plastik damlama borusu ile 3 dönüm biçilmemiş buğday ekininin tamamen yandığını, H.M.B’ ye ait 3 dönüm biçilmemiş arpa ekininin tamamen yandığını, H.G’ ne ait 3 dönüm anız’ ın yandığını ve KKTC Devletine ait 6 metre karelik kuru otun tamamen yandığına dikkat çeken Bilginaylar, zanlının kamera görüntülerinden tespit edilerek 20.5.20 tarihinde tutuklandığını söyledi.

Tutuklanan zanlının kullandığı aracında bir adet mavi çakmak, bir parça kömür yakacağı, ikametgâhında bir paket açılmamış kömür yakacağı ve kayınvalidesinin evindeki kullanılmayan araç içerisinde yarım paket kömü yakacağının bulunarak emare alındığına değinen Bilginaylar, zanlının vermiş olduğu ifadesinde suçunu kabul ettiğini söyledi. Meselenin yeni olduğunu, alınması gereken birçok ifade yanında incelenecek olan kamera kayıtlarının olduğun dikkat çeken Bilginaylar, zanlının vermiş olduğu ifadenin de teyit ve tekzibinin yapılacak olmasına dikkat çektikten zanlı aleyhine 3 gün tutukluluk emri verilmesini talep etti. Savcı Hasan Boşnak’ ın talep edilen süreyi 1 gün olarak sınırladıktan sonra kıdemli yargıç Çiğdem Güzeler zanlının 1 gün süreyle poliste tutuklu kalması yönünde emir verdi. (MHA)